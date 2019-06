CL-SUKSESS: Veszprem og Kent Robin Tønnesen (til høyre) slo Alex Dujshebajev og Kielce for tredje gang enne sesongen. Det ga Champions League-finale. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Kent Robin Tønnesens store revansje: Til Champions League-finalen

(Veszprem-Kielce 33–30) Han har hatt en sesong med to armbrudd og satt på sidelinjen da Norge gjorde VM-suksess. Men nå er Kent Robin Tønnesen (27) er klar for søndagens Champions League-finale i håndball.

Nordmannen scoret to mål, la to målgivende, skaffet en straffe og spilte bra i forsvar da det ungarske mesterlaget lørdag sikret seg finaleplassen i Köln.

Polske Kielce ble slått etter Veszprem hadde mistet både stjernemålvakten Arpad Sterbik (skade) og forsvarssjefen Blaz Blagotinsek (rødt kort) underveis i semifinalen.

Veszprem har tapt tre Champions League-finaler, men får en ny sjanse i Lanxess Arena søndag kveld. Motstander blir enten Barcelona eller Vardar fra Skopje i Nord-Makedonia. Den andre semifinalen spille samme sted kl. 18.00 lørdag.

Tønnesen ene brudd holdt ham ute av VM i Danmark og Tyskland der det ble norsk sølv. Senere på vinteren ventet en ny pause etter brudd i høyrehånden.

– Begge bruddene var ren uflaks. Det går ikke å gardere seg mot det, sier Tønnesen til NTB. Han fikk 33 minutter på banen i semifinaledramaet hvor serbiske Petar Nenadic ble den store helten med sine 12 scoringer.

I Veszprém har det vært bølger de siste årene. I fjor ble Tønnesen & co. sensasjonelt slått ut av Bjarte Myrhol Skjern i Champions League. Den svenske treneren Ljubomir Vranjes ble sparket i starten av denne sesongen.

– Det er aldri gunstig å bytte trener i en sesong, men vi begynner å komme inn i et nytt system nå. Det kan vi også se på resultatene.

Med Tønnesen på benken startet Veszprem kampen klart best. Anført av den 39-årige keeperlegenden Arpad Sterbic ledet ungarerne en stund med tre mål, men etter hvert gikk angrepsspillet i stå. Etter 18 minutter kom nordmannen for Laszlo Nagy.

Minuttet etter ble Sterbic skadet etter å ha kollidert med Kielces Marko Mamic. Keeperen måtte ut med en ankelskade. Tønnesen slet med å komme i gang i Veszprems vanskelig periode, men fikk etter hvert satt en bra scoring på et gjennombrudd og hadde to målgivende pasninger.

Ved pause sto det 13–13.

Kielce kom til semifinalen etter en svært dramatisk semifinale hvor de slo Sander Sagosens PSG med et mål over to kamper. Polakkene vant med 10 mål hjemme og tapte med ni i Paris mot den største Champions League-favoritten.

– Det er bare gode lag med, men at PSG er borte, gjør at et virkelig godt et ikke er på plass, sier Tønnesen.

Tønnesen har vel en sesong igjen av kontrakten i Ungarn, men er ifølge NTB åpen for å forlenge. Han og familien (samboer og et barn) trives i like ved Balatonsjøen.

