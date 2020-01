BEKYMRET: Bent Svele sammen med landslagssjef Christian Berge under gruppespillsdagene i Trondheim. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Svele om håndballens «overdose»: – Det handler bare om penger

Bent Svele mener at de mange håndballmesterskapene først og fremst handler om penger – og at det er spillerne som er de store taperne. – Det er galskap, sier han.

TV 2s mangeårige ekspertkommentator – og med bakgrunn fra landslaget og proffhåndball – reagerer slik på VGs Leif Welhavens kommentar om at de samme landslagene – alle fra Europa – skal skinne i tre mesterskap på ett år: EM, OL og VM.

– Spillerne har stått imot dette. Både Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød har snakket om det her i Malmö. Det blir for mye. De blir revet og slitt i. Det er én taper som det er nå; det er spillerne.

– De blir revet mellom klubblag og landslag. Christian Berge har til og med antydet at det kan være aktuelt at spillere må stå over et helt mesterskap for at de skal holde lengre. Det er jo ikke det vi ønsker. Et mesterskap skal være en høytid der alle de beste spillerne skal være. At de ikke skal måtte stå over for å ta hensyn til kroppen.

– Det er ekstremt nå med et EM, OL og VM på ett år. Og de som spiller de tre turneringene og har mest belastning i de tre turneringene, er de samme som har den største belastningen gjennom sesongen med spill både i hjemlig liga og Champions League.

– De spiller altfor mange kamper. Det er galskap, og de må lytte til spillerne.

– Hvorfor er det slik?

– Dette handler om en eneste ting; det handler bare om penger. IHF har sin melkeku gjennom VM, EHF har sine to melkekuer gjennom Champions League og europamesterskapet. Midt inne i der står en haug med gode håndballspillere som gisler for dette.

Landslagssjef Christian Berge svarer slik når VG spør om en kommentar til Welhavens artikkel tirsdag:

– Det skal jeg tenke over, men ikke nå midt i EM. Spør meg når mesterskapet er slutt, så skal du få et skikkelig svar!

– Rovdrift

Tidligere landslagsspiller Erlend Mamelund kombinerte landslagsspill med profftilværelse i europeiske toppklubber i en årrekke.

Han støtter Svele i at slitasjen er altfor høy, og mener det er en viktig problematikk han tar opp.

– Det er en helt enorm belastning. Med tre mesterskap går enkelte spillere rundt i halvannet år uten noen pauser, forklarer han.

TIDLIGERE LANDSLAGSPROFIL: Erlend Mamelund. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Hvilke konsekvenser får denne belastningen for spillerne?

– Det er rovdrift. Jeg har selv vært med på å sette sprøyter i begge beina foran kamp, da hadde jeg store smerter og klarte jeg ikke å gå ordentlig inn i hallen. Det var alltid et spill om å få spillere klare til kamp. Klubben drar i deg, landslaget drar i deg, og selv har du lyst til å bidra. I det lange løp er det ikke sunt, svarer Mamelund.

22.01.20 kl. 02:51

