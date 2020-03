VANT I MONTENEGRO: Stine Bredal Oftedal (til høyre) og Veronica Kristiansen fikk en tøff kveld i Montenegro, men til slutt avgjorde Bredal Oftedal for Györ. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Testet Norges tøffe bortebane: Stine Bredal Oftedal reddet Györ fra smell

(Buducnost-Györ 27–28) Etter 35 Champions League-kamper uten tap var «norske» Györ på vei mot en stjernesmell i Montenegro. Men så sto Stine Bredal Oftedal frem på bortebanen hvor Norge skal spille OL-kvalik om tre uker.

Etter en av sine mer problematiske kamper serverte landslagskapteinen målgivende til 26–26 før hun selv scoret de to målene som avgjorde kampen for den ungarske seiersmaskinen.

– Hun begynte svakt og avsluttet sterkt, oppsummerer landslagssjef Thorir Hergeirsson.

I OL-kvaliken møter Norge mange av de samme spillerne. Hjemmelaget Montenegro, Romania og Thailand i Moraca Sports Center – kjent som en av de verste bortebanene i Europa – er håndballjentenes vei til Tokyo-OL. To nasjoner går til OL.

Hele fem norske landslagsspillere fikk føle trøkket på kroppen søndag. Györ har vunnet Champions League tre ganger på rad, men her kom foruten Bredal Oftedel, Veronica Kristiansen, Kari Brattset Dale og Amanda Kurtovic til kort. Kari Aalvik Grimsbø kom ikke på banen i sitt Champions League-comeback.

– Det var bra øving for dem som fikk spille, mener Hergeirsson som gjerne skulle sett flere i sentrale forsvarsroller. Han varsler at 80 prosent av treningstiden før OL-kvaliken kommer til å bli brukt på forsvarsspill og kontringer. Han har hentet inn veteranen Marit Malm Frafjord som et ekstra ressurs i det defensive.

De norske jentene fikk kjørt seg skikkelig mot Montenegro-spillerne Barbara Lazovic, Jovanka Radicevic, Milena Raicevic og Majda Mehmedovic. De havnet på 5. plass i VM og blir åpenbart en nøtt å knekke for Norge i den første OL-kvalikkampen 20. mars. Buducnost ledet med seks mål 19 minutter før slutt, men tapte likevel kampen da sentrale Raicevic måtte ut med en skade.

– Det er bare å ta på seg arbeidsklærne. Det blir jevnt mellom de tre europeiske nasjonene, spår Hergeirsson foran OL-kvaliken.

Faktisk var Buducnost-keeper Emily Stang Sando lenge det største norske lyspunktet i kampen. Sandefjord-jenta reddet 13 skudd. Inkludert straffer fra både Kurtovic og Kristiansen. Faktisk var det bare Katarina Bulatovic – også fra Montenegro – som lyktes godt mot Sando.

– Hun gjorde noen veldig synlige redninger. Så absolutt en godkjent kamp av henne, sier Hergeirsson. 30-åringen var VM-reserve i Japan før jul og drar neste sesong videre til tyske Bietigheim. Hun er en av hele fire keepere som er tatt ut til OL-kvaliken.

Før pause lyktes Stine Bredal Oftedal med uvanlig lite og forsvant ut på benken. Amanda Kurtovic kom bare inn på en straffe som hun misset og fikk i 2. omgang bare sjansen i noen minutter.

Etter at Veronica Kristiansen ga det ungarske mesterlaget 5–6-ledelse etter 10 minutter var det jevnt slutt. Podgorica feide over de grønne og hvite og ledet 17–12 ved pause.

– Veronica har gjort det bra en stund nå. Jeg synes også hun var brukbar i denne kampen, men hun fikk spilte lite i 2. omgang, sier Hergeirsson.

For landslagssjefen er det positivt at Silje Solberg søndag kom tilbake på banen etter krystallsyken.

Henny Reistad er i stadig bedre form etter høstens ryggeoperasjon. Lørdag scoret 21-åringen åtte mål på bare 10 skudd da Vipers tapte for Rostov-Don i Champions League.

– Hun har fått god matchtrening og kan være med å bidra sammen med andre, sier Thorir Hergeirsson.

