Henny Reistad rørt til tårer av NM-gullet

OSLO SPEKTRUM (VG) (Vipers-Storhamar 29–26) Det tok et kvarter før hun kom på banen. Men det tok ikke lang tid før Henny Reistad markerte seg i finalen. Hun vant NM-gull i sesongens første kamp.

– Når jeg ser hele familien og venner, så betyr det utrolig for meg, sier hun til VG og tørker en ny tåre i pressesonen etter kampen.

Stortalentet ble i august operert for en prolaps i ryggen og har brukt høsten til rehabilitering. Hun har vært uaktuell for Vipers i Champions League og for Norge i VM.

– Det er veldig deilig at det går som det går. Jeg klarer å score noen mål også, sier hun etter fem finalescoringer.

Etter 15 minutter og 52 sekunder av NM-finalen var Bærums-jenta klar for comeback. Vipers slet litt med Storhamar og ledet 8–7.

GULLTÅRER: Det kom noen tårer for Henny Reistad etter NM-gullet. Her sammen med Silje Waade. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Etter 14 minutter og tre Reistad-scoringer ledet sørlendingen komfortabelt 15–11 ved pause. Hun imponerte med noen gode treff i forsvar og en suser i krysset bak Storhamars gode keeper Stine Lidén.

– Henny gir oss en ny dimensjon. Hun gjør en god kamp, sier trener Ole Gustav Gjekstad.

Heidi Løke, som har fått den brekte nesen på plass igjen etter VM, brukte 1. omgang til å vise at Storhamar savner henne sårt. Fem scoringer leverte hun og dominerte sammen med målvakt Andrea Austmo Pedersen (9 redninger) en omgang der VM-spillerne Emilie Hegh Arntzen og Silje Waade bommet på til sammen ni av sine 11 skudd.

STERKT COMEBACK: Henny Reistad og Vipers jubler for seier i cupfinalen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Nå er Henny Reistad klart for et tøft 2020. Det kan bli både sluttspill i Champions League, OL og EM på hjemmebane. Skadeproblemene mener hun er over.

– Jeg er ikke noe bekymret for ryggen. Vi styrer belastningen riktig, sier hun.

Det fortsatte etter pause. Gjekstad satte inn Reistad inn etter bare tre minutter og fikk raskt betalt med to straffer og to målgivende pasninger.

Alt var selvsagt ikke perfekt. Reistad scoret fem mål, men bommet også på tre skudd. Men hun ser likevel ut som spilleren som Norge manglet i de to avgjørende medaljekampene under VM i Japan.

– Fantastisk å ha Henny tilbake, sier Løke som vant sin første NM-tittel siden 2010.

STERKT COMEBACK: Henny Reistad hadde mer å juble for i cupfinalen enn Storhamar-trener Magnus Johansson. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Vipers giret opp et par hakk fra 1. omgang. 21–14-scoringen var ren håndballkunst. Den startet med et innspill fra Hegh Arntzen bak nakken, Løke dyttet ballen videre til Sunniva Andersen. Venstrekanten fra Skien svevde inn en av sine tre scoringer som brakte Vipers til 22–15.

Finalen var i realiteten avgjort. Storhamar – uten Guro Nestaker – gjorde ingen dårlig finale. De presset Vipers mot slutten med en god Tonje Lerstad i målet, men ble et hakk for små til tross for at både Tonje Enkerud og Hege Skinnehaugen imponerte før Reistad satte spikeren i Storhamar-kisten med en spesialfinte til 28–25.

– Vi gjorde ikke noe god kamp. Vi bommer på for mange skudd, slår Enkerud fast.

Hegh Arntzen fikk fart på skuddarmen og endte på åtte scoringer. Austmo Pedersen fortsatte med keeperspillet og endte på hele 18 redninger. Trønderen vant sin aller første tittel.

– 18 er bra. Veldig deilig, sier målvakten.

For Vipers Kristiansand ble det NM-gull nummer tre på rad.

