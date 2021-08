STORSPILTE: Katrine Lunde mot Ungarn onsdag morgen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Katrine Lunde reddet Norge - til semifinalen i OL

TOKYO (VG) (Norge-Ungarn 26–22) Superveteranen Katrine Lunde (41) kom inn og stengte buret - og avgjorde kvartfinalen mot Ungarn. Norge fortsetter ferden mot en mulig OL-finale i håndball.

Dette er Norges sjette strake seier i OL, og nå venter det russiske laget (ROC) i semifinalen. Nettopp russerne ble Norges bane i semifinalen i Rio-OL for fem år siden.

– Det er ingen overbevisende seier, sier NRK-eksperten Håvard Tvedten på direkten.

Ungarn kom best i gang og ledet 6–3 etter ni minutter. Kvarteret hadde gått da Stine Skogrand utlignet til 6–6 for Norge, og Stine Bredal Oftedal sendte Norge for første gang i ledelsen på 7–6.

Henny Reistad har vært ute i to kamper etter skuldersmellen mot Montenegro, men etter 17 minutter kom hun på banen - og gikk rett opp og hamret inn 9–6 i sitt første angrep.

Mens Norges «ungarere» tydelig hadde lært seg svakhetene til Ungarn-keeper Blanka Biro, vartet Silje Solberg opp med storspill bakerst hos Norge, som ledet 10–7 da 20 minutter var spilt - og Henny Reistad sørget også for en ungarsk utvisning.

Men da vi trodde Norge skulle rykke fra, ble det feilpasninger og rot og Ungarn kom opp til 10–11 før Marit Jacobsen sørget for 12–10 til Norge ved pause.

FORNØYD: Camilla Herrem jubler for mål mot Ungarn onsdag morgen norsk tid. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Norge startet fryktelig dårlig med masse tekniske feil og åpne rom i forsvaret. Så brukte Norge tempoet sitt midt i omgangen, men slurvet på slutten, fastslår NRK-ekspert Håvard Tvedten etter 1. omgang.

To ganger i starten på 2. omgang kastet Norge ballen i armene på ungarerne, som utlignet til 12–12. Ungarn var likt på 14–14 og så på 15–15 før Nadine Schaltzl sendte magyarene i ledelsen 16–15.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson måtte ta timeout da Ungarn gikk opp til 18–16.

– Dette er litt opp til oss. Vi må se hverandre i øynene, sier sjefen i timeouten.

– Det er opp til spillerne selv nå, samstemmer Håvard Tvedten på NRK-sendingen.

Katrine Lunde ble byttet inn for Silje Solberg 12 minutter ut i 2. omgang - og «skremte» ungarerne til straffebom.

Norge klarte å komme likt på 19–19 da Nora Mørk scoret på straffe og Marit Røsberg Jacobsen satte inn 20–19 fra kanten da et kvarter gjensto.

Da vi trodde at resten av 2. omgang skulle bli en ren parademarsj for Norge, utlignet Ungarn til 20–20 på straffe og tok ledelsen 21–20.

Derfra og ut handlet det meste om Norge: Fra 20–21 gikk Norge rett til 25–21 - ikke minst takket være 41-årige Katrine Lundes spill.

Kari Brattset Dale var tilbake etter at hun ikke hadde spilt de siste tre omgangene for Norge. Hun scoret de tre første målene til Norge, ble toppscorer med syv mål og holdt forsvaret sammen.

Tidligere i OL har Norge knust sine motstandere, som har vært Sør-Korea, Angola, Montenegro, Nederland og Japan.