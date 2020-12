SATTE FART: Her blir Veronica Kristiansen kraftig holdt tilbake av Polens Patrycja Swierzewska. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Kåret til banens beste: − Jeg tror de tok feil

KOLDING (VG) (Norge-Polen 35–22) Veronica Kristiansen er på vei mot formen etter en coronaperiode med politiet på døren i Ungarn. EM-åpningen var god, men Kristiansen så ut som et spørsmålstegn da hun ble kåret til banens beste spiller.

– Så jeg forundret ut, ler Kristiansen når VG spør.

– Jeg tror de tok feil av meg og Henny. Det var kanskje det jeg reagerte på, sier hun med henvisning til seksmålscorer Reistad. 21-åringen lekte med Polen da hun tok over for Kristiansen i 2. omgang.

Veronica Kristiansen har vært en nøkkelspiller for Norge helt siden 2014, men mistet fjorårets VM på grunn av en lei skade. Nå er hun i stigende form etter 22 dager i hjemmekarantene i Györ – inkludert egen covid-19-sykdom.

Politiet i den ungarske byen var jevnlig på døren til Kristiansen for å sjekke at hun var hjemme og ikke brøt karantenereglene.

– Jeg var forberedt på det. Det er fint at politiet holder orden på reglene. En karantene er en full isolasjon. Det er ikke som i Norge. Du får ikke luftet deg en gang, sier hun om de gjentatte politibesøkene.

Hun måtte gjennom et solid testregime på hjerte og lunger før hun fikk tilbake spillerlisensen. Til å begynne med skulle ikke pulsen være på over 100. Akkurat nå opplever Silje Solberg det samme i Ungarn. Hun måtte også starte opptreningen med gåturer.

– Jeg har fått veldig bra oppfølging av klubben etter covidsykdommen. Jeg er glad for at jeg måtte gjennom alle testene slik at jeg er sikker på at jeg får bivirkninger etter sykdommen, sier Veronica Kristiansen.

– Ble du utålmodig?

– Selvfølgelig. Det tror jeg alle hadde blitt, svarer hun.

Hun ble erklært spilleklar igjen først da Norge startet EM-samlingen i Danmark forrige mandag.

– Det var veldig deilig å være tilbake, sier hun etter 29 minutter og 13 sekunder på banen i sin første tellende kamp siden 17. oktober.

Hun ble matchet forsiktig i generalprøven mot Danmark i forrige uke. Fotballstedet Mjøndalens håndballstjerne kom mye bedre med mot polakkene.

– Jeg føler at jeg er der jeg skal være både fysisk og mentalt. Men det skal bli enda bedre de neste dagene, sier hun etter sine to første EM-scoringer.

– Jeg skulle bare kose meg på banen og smile i dag. Jeg oppnådde mitt mål i alle fall, sier hun og legger til:

– Vi startet kanskje litt trått i første omgang, men vi tar oss opp. Vi hadde problemer med deres linjespiller i 1. omgang, men det ble bedre samtidig som tempoet kom i 2. omgang.

Nå venter Tyskland lørdag. Tyskerne slo torsdag Cristina Neagus corona-rammede Ungarn. Det blir en liten gruppefinale mot laget Kristiansen & co. tapte EM-åpningen for i 2018. Tapet ødela hele mesterskapet for Norge som endte på 5. plass.

– En revansjekamp. Vi vet at Tyskland er gode og vi skal være forberedt, lover Norges beste spiller.

Ifølge EM-arrangøren.

