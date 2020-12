TUNGT: Serbias landslagstrener Ljubomir Obradovic har nå to coronasmittede spillere under håndball-EM i Danmark. Her fra VM i fjor. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Serbia med to corona-positive spillere i EM: − De må sendes ut

Serbia har fått to EM-spillere med påvist coronasmitte. Håndball-ekspert Bent Svele mener det bare er en løsning.

NTB

En serbisk spiller avla positiv coronatest ved ankomst Danmark torsdag. Dagen etter dukket det opp nok et tilfelle i troppen.

– De kom inn med en smittet spiller. Og nå har de en til. Jeg mener de må sendes ut av EM, sier TV 2-ekspert Bent Svele til NTB.

Serbias åpningskamp mot Nederland ble allerede torsdag kveld utsatt til lørdag. Denne skulle etter planen vært spilt fredag.

Satt i isolasjon

Nå er den ferske coronapositive spilleren og hennes romvenninne satt i isolasjon. Resten av laget er også isolert og må coronatestes lørdag.

Reglene under EM betyr at spillere og ledere som viser negativ prøve, slippes ut av isolasjonen. «For å opprettholde sikkerheten for spillerne følges smittevernprotokollen til punkt og prikke», meldte det europeiske håndballforbundet (EHF) fredag morgen.

EHF er redd at smitteutbrudd kan skape trøbbel for gjennomføringen av kampene og at det vil gi arrangementsmessige utfordringer.

VIL HA SERBIA UT AV EM: TV 2s håndballekspert Bent Svele. Her fotografert i fjor. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Utsettelsen av Serbia–Nederland gjør at disse lagene vil spille kamp både lørdag og søndag. Det er en belastning hverken spillere eller ledere setter pris på. Det er ikke mange ledige dager der kamper kan flyttes til. Det nye tilfellet i Serbias tropp skaper en liten krise hos arrangøren.

– Vi er selvfølgelig nervøse, sa Danmarks håndballpresident Per Bertelsen til avisen Ekstra Bladet.

Det var før Serbia fikk en ny positiv test.

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson sa rett før EM at han var «veldig spent» på hvordan det ville gå med tanke på smitte i lagene.

– Jeg tror alle er spent på dette. Nå føles det at dersom vi kommer oss en god uke inn i dette, så føles det trygt. Den største risikoen er nok de dagene da alle lagene ankommer. Så ja, jeg er litt spent, men jeg holder meg likevel ganske rolig til det. Det er jo også det eneste jeg kan gjøre, sa landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til NTB.

Ungarn og Kroatia er de to andre nasjonene i gruppe C. De spiller i samme by (Kolding) som Norge. Lagene er også innlosjert på samme hotell.

Kamp flyttet

Resten av troppen hos Serbia hadde negative tester torsdag, men må sitte på hotellrommet til de viser en ny negativ runde.

Serbernes kamp mot Nederland skulle spilles fredag, er flyttet et døgn og går nå etter planen lørdag kveld.

Den serbiske troppen skal også coronatestes igjen lørdag morgen.

Tidligere i EM var det et tilfelle av positiv test hos en rumensk spiller. Vedkommende er fortsatt isolert mens resten av laget torsdag spilte mot Tyskland og tapte 19-22.

