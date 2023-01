TRYGG NÅ: Vetle Eck Aga frykter ikke en eventuell ny rytmeforstyrrelse på hjertet.

Vetle Eck Aga fikk hjertetrøbbel under kamp: − En ekkel følelse

KRAKOW (VG) Sist sesong var hans store gjennombrudd som internasjonal håndballspiller. Men avslutningen ble dramatisk for Norges forsvarssjef Vetle Eck Aga (29). Han fikk hjerterytmeforstyrrelser under kamp.

Semifinalen i det svenske sluttspillet mot Ystad sist vår ble slett ikke slik bodøværingen hadde tenkt seg. Den ble en brå avslutning på tiden i Sävehof for den nåværende Kolstad-spilleren.

– Det var en ekkel følelse. Ingen tvil om det. Mange av symptomene var like med et lett hjerteinfarkt. Det er viktig å påpeke at jeg ikke hadde det, sier Vetle Eck Aga foran søndagens VM-kamp mot Argentina i Polen.

Han er i gang med sitt andre mesterskap for Norge. Nordlendingen sier han spiller helt uten frykt for at det samme skal skje igjen, men han kan ikke utelukke det.

– Jeg føler meg trygg på banen. Uten tvil. Hadde jeg ikke gjort det, så måtte jeg ha gjort noe mer med dette. Det kan skje igjen, men jeg vet at det virker mer dramatisk enn det egentlig er, sier han.

DEBUTERTE: Vetle Eck Aga sammen med nåværende landslagssjef Jonas Wille under mesterskapsdebuten i fjorårets EM.

Men det var dramatisk nok da rytmeforstyrrelsen kom midt under den viktige klubbkampen.

– Jeg skulle bytte angrep og forsvar som jeg pleier å gjøre. Etter et par minutter på benken så kjente jeg at hjertet begynte å slå fort, begge armene ble stive og jeg ble svimmel. Det ble bare verre. Jeg gikk ut av arenaen sammen med Ystads lege og lå på et rom med makspuls i 10 minutter. Det var merkelig. Ikke normalt, sier han.

Det tok tid å avklare helsesituasjon. Vetle Eck Aga opplyser at han på sykehuset i Göteborg ble forespeilet at det handlet om en hjertemuskelbetennelse og tre måneder borte fra banen.

Ifølge landslagsspilleren godtok ikke Norges helseapparat den forklaringen. Han ble sendt til videre undersøkelser Fornebu-klinikken ved Oslo. Der ble det gjort mange tester. Der ble det avklart at det handler om en hjerterytmeforstyrrelse som skal være ufarlig for en et ungt menneske. En del mennesker er disponert for hjertearytmi.

Info Vetle Eck Aga Født: 4. oktober 1993 (29 år) Klubb: Kolstad Tidligere klubber: Sävehof og Bodø HK Landskamper: 22 (2 mål) Vis mer

– Jeg fikk forklart at jeg har et sunt og frisk hjerte og at dette var et engangstilfelle som skjedde under kamp. Det kan skje igjen. Det virker dramatisk, men er ikke så farlig, sier Eck Aga.

– Det var en kjip avslutning på karrieren i Sverige, men man fant ut av det var uproblematisk og nå står jeg her i VM, sier han.

Vetle Eck Aga har hatt en lang vei inn på A-landslaget til tross for at han står notert med hele 72 landskamper på lavere nivå. Han spilte i Bodø HK til han var 24 år. Ferden gikk videre til Göteborg. Først i sin femte sesong for Sävehof kom debuten for Norge.

Som Bodø-spiller mistet han det meste av 2014/15-sesongen på grunn av en betennelse i hjerteposen.

– Den var verre. Da gikk jeg syv-åtte måneder på kortison. Det er en lang periode. Jeg gikk opp i vekt og fikk arrdannelse på hjertesekken. Det var en tyngre periode. Jeg følges opp med ultralyd hvert år. Men det ser fint ut, sier han foran VM-kamp nummer to for Norge i Krakow.

