1 av 2 LEKTE: Rasmus og Veslemøy var aller mest glad for at kampen var over og de kunne innta banen i Herning. Bjørn S. Delebekk, VG

Barna stormet banen etter Myrhols storspill

HÅNDBALL 2019-01-11T21:56:51Z

HERNING/OSLO (VG) Bjarte Myrhol (26) bommet ikke på et eneste skudd mot Tunisia i VM-åpningen. Men det var ikke barna Rasmus og Veslemøy så opptatt av ...

Publisert: 11.01.19 22:56

– Det var veldig hyggelig å ha dem her. Det var to trøtte barn som var på håndballkamp, sa den alltid familieglade strek-kjempen etterpå.

– Syntes de pappa var god?

– Nei, det sa de ingenting om. De var mest opptatt av å løpe ut på banen.

Rasmus (6) og Veslemøy (4) løp rundt i pur glede etter å ha sittet veeeeldig lenge rolig sammen med mamma Charlotte på tribunen i Herning, bare en halvtimes kjøretur fra Skjern, der pappa spiller til daglig.

Myrhol viste hvor viktig han kan bli for Norge i dette mesterskapet. Han scoret altså på alle sine seks forsøk.

– Det var litt stang inn for meg også i dag. Det var deilig å få den opplevelsen, sier Myrhol, fornøyd med uttellingen etter at han i generalprøven sist søndag bommet på seks skudd mot Brasil.

– Kroppen funker fint og samarabeidet med Sander (Sagosen) fungerer godt. Han er en mester i å slippe ballen i riktig øyeblikk.

– Vi får svar om at vi har god bredde i troppen. de som kommer inn gjøre det bra. Så er det alltid deilig når keeperen treffer fra start.

– Vi maler motstanderne i senk med høyt tempo over lange perioder.

– Et varsel om hva som kan komme fra Norge i VM?

– Ja, det synes jeg.

Myrhol syntes det var deilig å komme i gang.

– Godt å bli kvitt åpningsnervene og komme herfra med et godt resultat, sa strekspilleren, som ikke opplevde kampen så tøff som det kunne virke.

– Dommerne var gode, og det var god tone mellom lagene. Sånn er det hver uke, så det er ikke noe nytt, smilte han da VG antydet at det gikk hardt for seg. Han hadde kona og ungene på plass i hallen.

Han gleder seg også på vegne av nimålsscorer Magnus Jøndal.

– Det som er kult med Jøndal er at han ofte havner i skyggen. Derfor var det ekstra hyggelig at han fikk den «man of the match»-prisen i dag.