HJEM FRA EM: Thea Mørk. Her med fysioterapaut Janne Oppheim Søllesvik underveis i kampen mot Tsjekkia.

Thea Mørk er ferdig i EM: – Veldig kjedelig

BREST (VG) Landslagssjef Thorir Hergeirsson bekrefter at Thea Mørks (27) skade setter stopper for videre spill i EM. Det åpner dørene for Camilla Herrem (32).

Hergeirsson gjorde det klart på et pressetreff tirsdag formiddag.

– Det var en enkel beslutning å ta ut fra medisinske årsaker. Men det er veldig trist og kjedelig. Thea har jobbet ekstremt hardt for å komme med, og har vært god for København i høst, sier Hergeirsson.



Tvillingsøsteren til Nora Mørk måtte av banen etter få minutter mot Tsjekkia i går , i det som var hennes mesterskapsdebut.

Skadeplaget

Hun gråt på benken og fikk trøst. Det er en skade i baksiden av låret som er problemet for Thea Mørk. 27-åringen har hatt store skadeproblemer gjennom hele karrieren.

Tidligere har Nora Mørk og Amanda Kurtovic også måtte gi opp EM grunnet kneskader. Det har medført en debatt i håndball-miljøet om belastningen blir for store for spillerne.

– Noen ganger kan det bikke over å bli for mye, men vi har en veldig frisk tropp her, sier Hergeirsson.

Herrem klar

Camilla Herrem ankom Frankrik e som reserve for Mørk i går. Hun tar nå muligens over plassen til Mørk mot Romania i morgendagens kamp.

– Vi får se i morgen. Camilla er i bra form. Hvor bra får vi først svar på i morgen, sa landslagssjefen.

Herrem ble mor i juli og spiller for 1. divisjonslaget Sola. Veteranen ble derfor i første omgang vraket, men nå er kantspilleren inne for fullt.

– Det kom veldig brått på, men jeg skal gjøre mitt beste for at det går bra. Etter et år ute, ser jeg fram til å spille på landslaget igjen. Jeg kjenner at det er her jeg hører til og jeg satser hvert fall mot Tokyo-OL i 2020, sier Herrem til VG.

