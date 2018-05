EM I FARE: Nora Mørk er korsbåndskadet og EM før jul kan komme i tidligste laget. Landslagssjef Thorir Hergeirsson planlegger mesterskapet uten henne. Her fra et tidligere mesterskap. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Landslagssjef Hergeirsson: – Vi planlegger EM uten Nora Mørk

Publisert: 02.05.18 12:19

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson (54) er innstilt på at kneskaden til lagets største stjerne, Nora Mørk (27), gjør at EM går uten henne.

– Vi planlegger EM uten Nora. Hvis hun kommer tilbake før det, forholder vi oss alltid til det. Men nå er EM for Nora underordnet. Nora skal spille håndball i mange, mange år og da er ikke å rekke EM det viktigste, forteller Hergeirsson til VG.

I starten av februar røyk korsbåndet til Mørk under en Champions League-kamp. Hun omtalte det som «å få en bombe i kneet» . Slike kneskader tar tid og EM som starter 30. november er usikkert.

– Vi planlegger mesterskapet med spillere som er tilgjengelige. Det gjør vi alltid. Sett i perspektiv av slike skader kommer EM fort. Jeg legger ingen føringer og legger meg ikke opp i rehabiliteringen til Nora. At et EM kommer spiller ingen rolle for det, sier Hergeirsson.

Mørk gir ikke opp

Landslaget har en i utgangspunktet en regel om at det skal gå 12 måneder fra en korsbåndskade oppstår, til man spiller med det norske flagget på brystet igjen.

Mørk, ansett som en av verdens beste spillere, gikk glipp av samtlige mesterskap etter EM 2010 til VM i 2013 grunnet kneskader.

– Hvis jeg skal spille EM, må jeg ha tro på at kneet holder. Og det må det gjøre, for jeg tar ingen sjanser denne gangen her. Jeg skal spille i Tokyo i 2020 (OL). Da må jeg heller bruke den tiden det tar, sa Mørk, som mangler OL-gull, nylig til Dagbladet .

– Ingen «Nora-rolle»

På spørsmål om hvilke spillere han planlegger å bruke i Nora Mørks rolle under jakten på å revansjere finaletapet fra VM svarer islendingen:

– Det blir ingen «Nora-rolle». Vi finner spillere som kan bekle den posisjonen på sin måte. Alle er unike. Amanda Kurtovic og Stine Skogrand har vist seg fram. Det er også yngre spillere som banker på døren.

Vipers’ rutinerte keivhendte spiller, i likhet med Mørk, Linn Jørum Sulland, har storspilt denne sesongen og scoret 138 mål i Eliteserien – tredje flest. Hergeirsson er usikker på om 33-åringen er den rette å hente inn i troppen.

– Det får vi se på. Sulland har vært frisk lenge, men vi bygger laget med spillere for fremtiden som er unge. Det er ikke Sulland, men vi skal ikke utelukke det, sier Hergeirsson.