INGEN GOD TUR TIL PARIS: Veronica Kristiansen ankommer Paris sammen med Silje Solberg og Kari Brattset (bak). Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Veronica Kristiansen etter EM-nedturen: Søvnløs og fortvilet

HÅNDBALL 2018-12-13T15:40:13Z

PARIS (VG) Hun må snakke med psykolog for å finne tilbake til kampgløden. Veronica Kristiansen (28) har slitt med søvnen etter at EM-semifinalen røk.

Publisert: 13.12.18 16:40

– Denne dagen er ikke bra. Det er mye følelser og skuffelse inni meg nå. Tristhet, beskriver håndballjentenes nøkkelspiller.

Hun ankom den franske hovedstaden med luen godt ned i pannen. De 28 milene i tog fra Nancy – mot fredagens kamp om 5.-plassen mot Sverige – var langt fra noen nytelse.

– Jeg føler egentlig ikke at jeg har sovet noe siden onsdag. Hodepine og liten matlyst. Jeg har det ikke godt, beskriver hun stående med en liten kaffekopp inne i et hjørnet av lokalet hvor de norske jentene møter pressen.

Kristiansen opplever en håndballmessig bakrus etter 33 plussmål og tre dundrende seire over Ungarn, Nederland og Spania. Det manglet bare ett eneste mål på å nå semifinalen.

– Personlig så synes jeg dette er veldig vanskelig, men jeg skal forsøke å trekke i noen tråder i kveld og snakke med noen personer, forteller hun og legger til at psykolog Tom Henning Øvrebø, tidligere toppdommer i fotball, er en av dem.

Sjekk Veronica Kristiansen da semi-håpet fortsatt levde:

– Det er jeg nødt til. Jeg føler meg så absolutt ikke kampklar, erkjenner hun.

– Jeg håper det kommer. For meg personlig er det dritvanskelig, men for oss som lag så er det viktig. 5.-plassen betyr noe i forhold til OL og vi har noe å revansjere etter tapet for svenskene under VM i fjor.

Det skuffer Kristiansen stort at Ungarn ikke gikk for det avgjørende målet da de slo Romania. Det siste norske håpet røk da Tyskland leverte en elendig forestilling og tapte klart for Nederland.

– Jeg kan ikke fatte at vi klarte å tape for Tyskland (i åpningskampen 1. desember). Men det gjorde vi. Vi har selv satt oss i denne situasjonen, sier hun og søler litt kaffe på den rosa landslagsgenseren.

Det går ikke Kristiansens vei på det flotte Marriott-hotellet på Boulevard Saint-Jacques. Det huset også herrelandslaget da de spilte seg helt til fjorårets VM-finale i Paris. Der var Stine Bredal Oftedal på plass sammen med 15.800 andre tilskuere. Hun har drømt om å oppleve det samme i sin hjemby gjennom fire år i Issy Paris.

– Det hadde vært spesielt å spille i Bercy om det aller gjeveste. Det er kjipt, sier hun. Men klarer i motsetning til sin nabo på banen – både på landslaget og Györ – å smile. Kristiansens smilebånd har gått til streik i den konfliktfylte franske hovedstaden.

Smile klarte nesten ikke Heidi Løke heller. For andre gang på sine 11 mesterskap for Norge havner hun ikke på pallen.

– Utrolig skuffende å være så nær, men likevel så langt unna. Men når vi først er kommet i denne situasjon, så vil vi gjerne vinne. Vi vil avslutte med stil og vise hva vi står for.

Hun fylte 36 år og passerte 200 landskamper onsdag. Gjennom VG fikk veteranen følgende hilsen fra bror Frank Løke.

– Selv om rumpa er litt større og rynkene litt flere, så er hun den klart beste streken i verden, meldte frittalende Løke til VG. Realitystjernen spilte selv 186 landskamper mellom 2001 og 2011.

Gliset kommer frem hos søsteren:

– Takk for den, Frank!