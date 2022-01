BREDE SMIL: Christian O’Sullivan (til venstre) og Harald Reinkind smiler fortsatt bredt etter den tredje strake EM-seieren. Men søndag kommer den tøffeste motstanderen i EM til nå.

Vil gjøre slutt på mareritt-statistikken: − Vi skal krige dem i senk

BRATISLAVA (VG) Norge har ikke slått Spania på 25 år. Men har aldri vært nærmere enn i Tokyo-OL. Nå vil spillerne gjøre kål på Spania-statistikken. Den er håndballguttas verste mareritt.

– Vi skal stå så tett og fint i forsvar som vi gjorde mot Tyskland. Vi skal krige dem i senk, sier Harald Reinkind (29).

Sammen med Christian O’Sullivan (30) topper listen over tap for Spania i den norske EM-troppen. Begge har forsøkt syv ganger siden 2014.

– Null på syv, ler Reinkind.

– Jeg sliter ikke med nattesøvnen av den grunn. Spania er et mesterskapslag. Jeg vet ikke hvor mye fokus vi skal legge på at Norge ikke har slått dem på noen og tyve år. Men selvfølgelig; det begynner så absolutt å bli for lenge, mener han.

Håndballgutta har blitt minnet på sin styggeste statistikk mange ganger. Det er nå snart 25 år siden Roger Kjendalen i sin nest siste landskamp scoret 10 mål da spanjolene ble slått i Gjøvik. Ifølge NTB har det gått 1260 uker og 8824 dager uten norsk seier.

– Vi har vært veldig nære og håper at det er vår tur denne gangen, sier O’Sullivan.

Norge har prøvd 18 ganger siden 1997 og klart en uavgjort kamp. I EM, VM og OL er samtlige syv kamper tapt.

Men Norge gjorde sin beste OL-kamp mot Spania i Tokyo. O’Sullivan mener Norge var det beste laget. Håndballgutta ledet med både tre og fire mål. Men til slutt kom Spania sigende og vant da Aleix Gomez scoret på straffe i siste sekund.

BLYTUNGT: Harald Reinkind (til venstre) og Sander Sagosen etter Spania-tapet i OL.

– Vi har funnet noen nøkler mot Spania. Dem skal vi ta med oss og så skal vi klare å ta dem, sier landslagssjef Christian Berge som har tapt til sammen fire kamper i mesterskap mot Spania som spiller og trener.

Reinkind mener OL-tapet pekte i riktig retning.

– Vi klarte å styre opp spillet på en litt annen måte. Vi kom inn med bedre timing slik at vi selv la premissene. I stedet for at Spania lurer oss til å ta valg vi ikke har lyst til å ta. Da har det blitt for mange tekniske feil mot dem, sier Kiel-stjernen til VG.

– Spania er favoritter mot oss, erkjenner han likevel. Den spanske seiersmaskinen har – som Norge – hittil klart å holde EM-troppen fri for corona i et mesterskap som er svært preget av pandemien.

– Spania spiller på en litt annen måte enn det vi er vant til. Det er fort gjort å bli lurt inn i feller. De går ut og støter og faller tilbake med lange armer, beskriver Erik Toft som hamret inn syv mål på Tyskland-keeper Johannes Bitter fredag.

Info Hovedrunden Stillingen: 1. Spania 6 poeng (+11 mål), 2. Norge 4 (+15), 3. Sverige 4 (+12), 4. Tyskland 2 (-4), 5. Russland 2 (-6). 6. Polen 0 (-28). Søndag: Polen-Russland (15.30), Tyskland-Sverige (18.00), Spania-Norge (20.30). Tirsdag: Polen-Spania (15.30), Tyskland-Russland (18.00), Sverige-Norge (20.30). Vis mer

Spanjolene vant EM i både 2020 og 2018. I fjor tok de bronse i både i VM og OL. I Slovakia har Spania vunnet fem strake seire og har hele 17 EM-kamper på rad uten nederlag. Men var nær mot Russland fredag.

20 timer etter oppgjøret mot Tyskland var Spania litt rustne. Men på slutten klarte de igjen å mobilisere det nødvendige for å vinne med ett mål. Russerne skjøt kampens siste skudd – en straffe – i stolpen.

O’Sullivan trekker frem nye spillere som Augustin Casado og Jose Maria Marquez. De to 25-åringene scoret halvparten av de spanske scoringene da Russland med nød og neppe ble slått med et mål fredag.