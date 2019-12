Lei mas om «nye Norge»: – Det norske folk forventer medalje uansett

RYGGEN TIL KRITIKERNE: Marta Tomac, Silje Waade og Malin Aune etter tapet for Nederland i Aqua Dome, Kumamoto. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

KUMAMOTO (VG) De har stått i skyggen av spillere som Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal på landslaget i flere år. Nå vil Vipers-duoen Silje Waade og Marta Tomac vise at Norge er gode for medalje også uten de største stjernene.

– Jeg har så inderlig trua på dette laget og jeg vil bevise at uansett hvem som spiller, hva du heter eller hvem du er, så blør du like mye for drakten når du spiller for Norge, sier Silje Waade til VG etter det bitre tapet for Nederland i siste gruppespillkamp.

Med syv spillere ute med skade før VM i Japan snakket mange at Norge i dette mesterskapet er et svekket lag. Likevel mener Waade at presset om medalje ligger der – som det alltid gjør når Norge spiller håndballkamper i desember.

Nå vil hun bevise at forventningspresset er der for en grunn.

– Jeg føler det norske folk forventer medalje uansett. Pressen har kanskje ikke hausset det opp så mye som de har gjort før, men vi skal nå langt. Jeg har trua på dette laget, sier Waade og legger til at hun derfor mener Norge hadde fortjent å dra i land seieren mot Nederland etter en god første omgang.

VIL SLÅ TILBAKE: Silje Waade og Stine Bredal Oftedal før kampen mot Nederland i Kumamoto fredag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG.

– Det er ikke et nytt Norge

Dagen derpå utdyper hun når håndballjentene møter pressen på spillerhotellet i Kumamoto:

– Man får jo spørsmål om spillerne som ikke er her uansett hvem man snakker med. Jeg mener vi er gode til å hamle opp med de fleste og det hadde vært så deilig å få ut det potensialet jeg vet er i spillergruppen. Da slipper man snakk om «nye Norge» hver gang – for det er jo ikke et nytt Norge. Det er mange som har mesterskapserfaring på baken.

Og med navn som Nora Mørk, Veronica Kristiansen, Katrine Lunde og Amanda Kurtovic ute, må spillere som Silje Waade og Marta Tomac ta tak. De har flere år med mesterskap bak seg, men har i sine posisjoner ofte stått i skyggen av blant annet Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal.

– De som er her nå, er gode spillere som er veldig viktige brikker på klubblag og som spiller Champions League. Det er spillere som har god nok erfaring internasjonalt og som vet hvor nivået ligger. Uansett hvem som spiller for Norge, er det mange gode spillere, sier Tomac.

– Vondt for de neste lagene som møter oss

Og de har vist at Norge er å regne med også i år. Frem til andre omgang mot Nederland så det ut som om håndballjentene skulle gå ubeseiret ut av gruppespillet. Da raknet det, men Norge er likevel klare for hovedrunden med to poeng. Neste motstander er Danmark

– Selv om vi ikke var det beste laget mot Nederland, skal vi være det laget som er best til å komme tilbake. Det skal være vondt for de neste lagene som møter oss. De andre lagene skal få kjenne at vi ikke er fornøyde, sier Waade.

– Vi har til tider vist veldig bra spill. Vi må bare ta lærdom av kampene til nå og fortsette det gode spillet. Da tror jeg mange skal slite mot oss. Vi må heve bunnivået og ha trua på ferdighetene våre, sier Tomac.

Kampen mot Danmark sendes på TV 3 søndag 12.30 norsk tid. De to neste kampene i hovedrunden er Sør-Korea mandag og Tyskland onsdag.

Publisert: 08.12.19 kl. 08:41

