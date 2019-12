Norge raknet mot Nederland: – Nå fikk vi en på tygga

KUMAMOTO (VG) (Norge-Nederland 28–30) Norge så ut til å gå mot en solid seier anført av Stine Bredal Oftedal. Så raknet det halvveis i kampen.

Til pause hadde Norge opparbeidet seg en komfortabel 18–14 ledelse. Men det som så komfortabelt ut, ble krise i 2. omgang. Det tok 13 minutters spill i 2. omgang før Nederland hadde tatt igjen ledelsen, og det sto 23–23.

Men det skulle bli verre.

– Nå fikk vi en på tygga, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til TV 3 da han skulle oppsummere tapet etter fulltid.

– Vi sliter i begge ender av banen. Vi må være ærlige på det, sier han.

Han sier de skal være selvkritiske etter tapet, men ikke skal dvele for mye ved tapet. På spørsmål om han traff på de taktiske valgene svarer Hergeirsson:

– Svaret er nei. Men du kan tape kamper men treffe på alle taktiske valg dersom motstanderen er bedre. Men vi treffer ikke på alle taktiske valg.

Han sier det nå blir tøffe kamper fremover og at det viktigste er å komme i en posisjon så de kvalifiserer til OL.

Bom, passivt spill og avblåsninger var en gjenganger, samtidig som Nederland spiste opp Norges ledelse og deretter snudde kampen. Etter 51 minutter var Nederland i ledelsen for første gang i kampen. Bredal Oftedal holdt Norge inne i kampen da hun var på banen med flere scoringer, men da også hun begynte å bomme gikk Nederland opp i en tremålsledelse.

– Det er en marerittomgang. En av de verste vi har sett av håndballjentene på lang, lang tid, sier Daniel Høglund under kampen.

I stedet var det motstanderen anført av stjernen Estevana Polman som fikk sving på sakene og traff på langskuddene, som rant inn bak Silje Solberg og Andrea Austmo Pedersen.

- Jeg er rett og slett veldig skuffet, sier Stine Bredal Oftedal til TV 3.

– Vi mister det litt over hele rekken. Vi går fra å være farlige foran mål til å gå sidelengs og ikke gå rett på. Og vi sliter bakover. De får gjøre som de vil. Jeg er skikkelig skuffet over at vi ikke er bedre i 2. omgang, sier Oftedal.

- Jeg hater det, sier hun på spørsmål om hvordan det var å tape duellen mot Nederland.

Norge mot Nederland i historien Norge har møtte Nederland i fem mesterskap på rad og vunnet alle kamper. VM-finale 2015: 31-23 OL-bronsefinale 2016: 36-26 EM-finale 2016: 30-29 VM-semifinale 2017: 32-23 EM-hovedrunde 2018: 29-16

Selv om Norge tapte så det meget bra ut før pause og spesielt for kaptein Bredal Oftedal. Etter tjue minutter hadde hun allerede scoret seks mål, vært feilfri og dominert kampen mot Nederland.

Og etter tjue minutter hadde Norge opparbeidet seg en femmålsledelse, før Nederland begynte å krype nærmere i målprotokollen. Da var Bredal Oftedal byttet ut og Norge fikk først sving på spillet sitt igjen da Bredal Oftedal var tilbake på banen. Da var igjen Norge foran med fire mål igjen ved halvtid.

– Det er helt fantastisk. Det er gøy å se Stine i disse kampene. Hun har bare bestemt seg for at hun ikke skal tape mot Nederland, sier tidligere landslagsspiller Karoline Dyhre Breivang, som nå er ekspert på TV 3 under VM, i pausen.

Selv om Bredal Oftedal scoret totalt ni mål hjalp det ikke mot de nederlandske spillerne, da Norge misbrukte sjansene sine og keeperduellen ble klart vunnet av Nederland.

– I 2. omgang henger vi ikke sammen, sier Dyhre Breivang etter kampen og mener Norges spill ble mer å regne som en og en spiller etter hvilen.

Både Norge og Nederland var videre til hovedrunden og kampen gjaldt muligheten til å ta med seg fire poeng fra gruppespillet videre i mesterskapet.

Men nå får Norge bare med seg to poeng til hovedrunden, etter at Norge startet mesterskapet med fire seire før tapet med Nederland.

