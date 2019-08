Henny Ella Reistad er operert og rekker ikke VM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortalentet Reistad kan miste håndball-VM: – Sikrere svar om seks uker

Håndballprofilen Henny Ella Reistad (20) har gjennomført et inngrep for å fikse en prolaps i ryggen. Landslagslege Anne Froholt forteller at det nå er et åpent spørsmål om Reistad kan rekke VM eller ikke.

Nils Mangelrød

NTB

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Reistad slo gjennom i EM i fjor. Hun tok det internasjonale toppnivået ganske lett og ville vært et åpenbart kort i den norske VM-troppen til mesterskapet i Japan i november og desember.

– Det kommer til å ta noen måneder før hun er tilbake. Hun er langt unna håndballtrening, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til NTB.

Til VG skriver Reistad selv i en SMS at det går fint etter operasjonen.

– Den var vellykket og blir bedre hver dag som går. Det kommer til å ta noen måneder før jeg er tilbake i håndballspill dessverre, så VM kan se dårlig ut for min del.. Kjempekjipt, men var nok for det beste.

Landslagslege Anne Froholdt sier til VG at det per i dag er et helt åpent spørsmål om Reistad kan rekke VM eller ikke. I morgen skal hun møte Reistad for å sjekke situasjonen til håndballspilleren etter inngrepet forrige mandag. Hun forteller at Reistad nå er oppe og går igjen etter inngrepet.

– Vi har mye sikrere svar om seks uker om hvordan det ligger an. Går det bra da er ingenting utelukket. Men først skal hun få en bra helse og deretter komme i håndballform for å bli tatt ut. Vi vil være nøye med opptreningen, sier Froholt som påpeker at de er forsiktig med unge spillere selv om skader gjerne gror bedre i ung alder.

les også Henny Reistad etter EM: – Jeg vil bli best i verden

Reistad hadde et knallhardt år med to mesterskap og fullt program med Vipers i Norge og Champions League. På vårparten begynte smertene i ryggen å komme.

Prognosene etter operasjonen skal være gode. For Reistad blir neste mesterskapsmulighet OL 2020. Norge er foreløpig ikke kvalifisert dit, men klarer det høyst trolig gjennom verdensmesterskapet eller OL-kval neste år.

Håndballjentene har hatt en tøff periode. Katrine Lunde ødela et kne i mai og blir ute til senvinteren neste år.

Skader medførte nylig til at Henny Reistad, Veronica Kristiansen, Helene Fauske og Amanda Kurtovic gikk glipp av landslagssamlingen i juli, i tillegg til Lunde.

les også Gjekstad har holdt Henny Reistad kraftig tilbake: – Hun var ganske tom

Nylig pådro også Kjerstin Boge Solås seg samme type korsbåndskade som Lunde.

Keeper Kari Aalvik Grimsbø er også mest sannsynlig uaktuell for VM. Hun har ikke vært med landslaget på langt over et år. Hun har utfordringer med knærne og prioriterer klubbspill for Györ.

Publisert: 19.08.19 kl. 09:26 Oppdatert: 19.08.19 kl. 15:31