MER GRUNN TIL Å JUBLE? Mikkel Hansen og Danmark hadde stor grunn til å smile under VM på hjemmebane i fjor da de tok et etterlengtet gull. Foto: Bjørn S. Delebekk

Danmark kan bli trippel-mestere: – De er klar favoritt

Danmark er regjerende OL-mestere og vant VM etter finaleseier over Norge. Nå satser de på å klare trippelen som Frankrike presterte for få år siden - å ha de tre internasjonale titlene samtidig.

Nå nettopp

Norsk Tipping holder torsdag Danmark som favoritt til EM-gullet. Hvis du satser penger på de rød-hvite, får du tre ganger igjen. Frankrike står på 4.50, Sverige 6.50 og Spania 7.00. Norge regnes som femterangert med 8.50, mens Tyskland gir ni ganger innsatsen.

– Jeg holder Danmark som favoritt, selv om det har blitt en del skader etter hvert, sier danske Ekstra Bladets kommentator Jan Jensen.

– Ja, Danmark er klar favoritt. De har en enda bredere stall enn i VM for ett år siden, sier Johan Flinck, håndballjournalist for svenske Aftonbladet.

Landslagstrener Nikolaj Jacobsen har altså hatt skader. Rasmus Lauge og Lasse Svan (begge Flensburg-Handewitt) er veldig usikre foran EM-starten, men kanskje kommer de inn etter hvert i mesterskapet.

Regjerende europamester er Spania, som slo Sverige i finalen for to år siden. Tapende finalist i VM for ett år siden var altså Norge. Europa hadde de syv første plassene i VM, så forskjellen på et EM og et VM er minimalt for de beste.

Danmark vant VM-gullet på hjemmebane, og etter som de nå skal spille i Malmö, rett over Øresund, vil også det bli å spille foran eget publikum. Danskene vant alle sine ti kamper i 2019-VM. Norge tok sølv etter å ha tapt for Danmark både i gruppespillet og i finalen.

– Jeg tror Danmark kommer greit til mellomspillet, men der kan det bli tøft når Sverige, Norge og Frankrike er trolige motstandere, sier Jan Jensen i Ekstra Bladet.

– EM har jo et «problem» med at veldig mange av de beste lagene er samlet på den ene siden på spilletablået. VM-vinner Danmark, toer Norge, treer Frankrike og femmer Sverige kan møtes i hovedrunden i Malmö. Bare to av dem kan spille om medaljene i Stockholm, sier VGs håndballjournalist Jostein Overvik.

– Glem heller ikke at Island er på denne siden. De er i fremgang med Gudmundur Gudmundsson tilbake som trener. De kan skape trøbbel for mange, mener Overvik, som sier dette om Norges muligheter:

– Norge er er noen prosent ned uten Bjarte Myrhol, men Sander Sagosen er på sitt aller beste og keeperne ser bra ut. Det blir uansett helt brutalt tøft å komme seg til en semifinale.

Jan Jensen i Ekstra Bladet roper et spesielt varsko når det gjelder Norges gruppe i innledningen:

– Portugal! De kan bli tøffe for mange. De har nettopp slått Russland.

Tyskland har - på samme måte som i EM 2016 - skadetrøbbel: tre høyrebacker og tre playmakere er ute med skader. Det betyr at veldig stort ansvar hviler på de svære skuldrene til nesten to meter høye og 110 kilo tunge Julius Kühn. Han var ute med akillesproblemer i VM 2019.

Men Tyskland og Spania er på den «letteste» siden av tablået og har gode muligheter til å komme til semifinalene.

Frankrike var to ganger trippel mestere; både i 2010 (OL 2008, VM 2009 og EM 2010) og i 2015 (OL 2012, EM 2014 og VM 2015).

Sverige er det eneste landet med fire EM-titler i herrehåndball. De vant i 1994, 1998, 2000 og 2002 (1994 var forøvrig også første gang mesterskapet ble holdt).

VG-tips: Hviterussland-seier

* Håndball-EM, gruppe A (som spilles i Graz, Østerrike). Norge møter Bosnia i Trondheim på fredag.

* Kroatia er storfavoritt i pulje A, mens Montenegro er levnet små sjanser av Norsk Tipping til å komme seg videre. Kampen om andreplassen vil ventelig stå mellom Hviterussland og Serbia. Sistnevnte sikret seg sølv i 2012, men skuffet i 2014, 2016 og i 2018-mesterskapene. Serberne røk nylig i alle sine tre Golden League-kamper mot vertsnasjonen Frankrike, samt mot Danmark og Norge.

* Hviterussland vant en vennskapsturnering med Polen, Forente Emirater og Spanias B-landslag i desember. Hviterussland vant også den siste innbyrdes Serbia-kampen i 2018 med 32-27.

Hviterussland-oddsen er spilt ned fra 1,75 til 1,45. Spillefristen er kl. 18.10. Kampen kan du se på Viaplay.

Publisert: 09.01.20 kl. 15:27

