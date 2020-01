EM-HELT: Torbjørn Bergerud kommer til Norge med Flensburg i februar. Med tre norske EM-spillere på motstanderlaget håper Elverum å fylle Håkons Hall i Lillehammer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Elverum vil sikre seg Champions League med Bergerud & Co

De satte tilskuerrekord for norsk håndball mot Sander Sagosens Paris Saint-Germain. Nå mener Elverum at en ny publikumssuksess mot Torbjørn Bergerud og Flensburg kan sikre dem deltagelse i neste sesongs Champions League.

For mindre enn 30 minutter siden

Det europeiske håndballforbundet strammer til høsten inn den gjeveste klubbturneringen fra 28 til 16 klubber. Elverum er avhengig av å sikre seg ett av seks wild card til turneringen.

15. februar kommer Flensburg til Håkons Hall på Lillehammer. Med EM-heltene Bergerud, Magnus Jøndal og Gøran Johannessen på motstanderlaget håper klubben å slå rekorden på 12.377 mot PSG i oktober. Magnus Abelvik Rød blir ventelig ikke spilleklar etter brudd i foten under EM.

– Å fylle Håkons Hall på nytt kan bli helt avgjørende for om norsk håndball blir sett på som god nok for å være en del av en spisset Champions League, hevder markedssjef Kalle Björkman til VG. Hittil har klubben solgt 8500 billetter.

– Klarer vi å slå VM-finalen for damer fra 1999 en gang til i samme sesong, er det nesten uvirkelig, sier han.

Ti klubber er sikret deltagelse på sportslig grunnlag i håndballens nye Champions League. Det finnes ingen faste kriterier for å plukke ut de siste seks klubbene. Ifølge Østlendingen kan alt fra Norges plass på klubbrankingen (nummer 16) til tidligere resultater, spillermateriell, tilskuertall, mediedekning, TV-avtaler, marked, arrangement, supportere og hallkapasitet, ha en betydning.

Hallkapasiteten på 2530 i Terningen Arena og bare tre poeng i årets Champions League kan bli et problem for Elverum. Styremedlem i Det europeiske håndballforbundet, Ole Jørstad, sier til avisen «at det sportslige teller litt det også».

– Elverum har jo gjort det ekstremt bra når det gjelder tilskueraspektet, og for norsk herrehåndball er det enormt viktig at Elverum klarer å komme seg med i én av de to gruppene neste år, påpeker Jørstad.

Elverum har så godt som solgt ut de billettene til neste helgs møte med ni ganger vinner av Champions League, Barcelona, hjemme i Terningen neste helg. Målet er å heve tilskuersnittet til over 5000 per kamp.

Bare Harald Reinkinds Kiel – med 7913 – er for øyeblikket bedre.

– At den minste byen av 28 klubber i CL kan bli det nest største publikumslaget er bare helt utrolig, sier Björkman fra byen med drøyt 21 000 innbyggere ved Glommas bredd.

Men kampen mot Torbjørn Bergeruds Flensburg blir altså flyttet nærmere Mjøsa. Elverum har et håp om å trekke 13 000 til den største OL-hallen i Lillehammer midt i februar.

– Vi merker godt synergiene av at landslaget er i ferd å bli verdens beste, sier Björkman. Elverum har selv EM-bronsevinner Alexander Blonz i stallen.

Ifølge Østlendingen vil pengesummene i håndballens Champions League økes kraftig neste sesong. Hver klubb skal være sikret 2,1 millioner kroner for å delta.

Dette sa Torbjørn Bergerud etter 10 poeng på VG-børsen i bronsefinalen:

Publisert: 30.01.20 kl. 07:42

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser