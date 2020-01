BERGE PÅ PLASS: Christian Berge så Islands kamp sammen med to i sitt team, Kent-Harry Andersson (t.v.) og Steinar Ege. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Verdensmester Danmark er utslått

MALMÖ (VG) (Island – Ungarn 18-24) Christian Berge kunne fra tribuneplass konstatere at OL- og verdensmester Danmark er utslått av håndball-EM.

Det betyr at det norske laget ikke trenger å frykte fjorårets overmakt i VM-finalen i dette EM. Det er perfekt for Norge.

Island måtte vinne over Ungarn for at Danmark fortsatt skulle ha et håp om å unngå å bli utslått. Men etter at islendingene hadde hatt føringen i 1. omgang, snudde Ungarn kampen etter pause.

Norges motstandere i den såkalte hovedrunden blir dermed: Ungarn (fredag), Sverige (søndag), Island (tirsdag) og Slovenia (onsdag).

Danskene, som spiller mot Russland senere i kveld, satt i hallen og bet negler. De måtte innse at Ungarn vant og dermed beseglet Danmarks skjebne.

Landslagssjef Berge fulgte dramaet fra tribunen i Malmö Arena sammen med sine assistenter Kent-Harry Andersson og Steinar Ege. Berge trodde på forhånd Island skulle vinne. Han skulle ta feil.

Island var allerede klare for videre spill etter som de hadde slått både Danmark og Russland, men hvis de - som Norge - skulle ha med seg to poeng, måtte de slå Ungarn.

Men nå er det Ungarn som går videre med to poeng - som Norge - og Island med null.

– Det var en overraskelse for meg, laget og landet tror jeg. For vi reiste til Sverige med et så ungt lag og uten erfaring, men vi gjorde jobben og vi trodde på systemet vårt, sier Ungarns toppscorer i kampen Bence Banhidi til VG:

Han scoret åtte mål mot Island, og er overrasket over at de har slått ut regjerende verdensmester Danmark.

– Ja, helt klart. Men dette er håndball og alt kan skje.

– Har dere fått sett noe på Norge som dere møter på fredag?

– Uff, jeg kan ikke tenke på Norge nå, for kampen var ferdig for fem minutter siden, så jeg må feire litt nå også kan vi tenke på Norge fra i morgen, sier han med et smil.

Ungarn vant først 26–25 over Russland, så spilte de 25–25 mot Danmark. Island hadde tilsynelatende full kontroll da de var oppe i femmålsledelse etter 25 minutter, men det sto 12–9 til pause, og Ungarn kom likt på 15–15.

De nøyde seg ikke med det: Ungarn gikk i ledelsen på 18–17, og Island slet med å få mål på Ungarn-målvakt Roland Mikler. Etter hvert dominerte Ungarn fullstendig.

– Vi møtte veggen. Vi kollapset fullstendig, sier en skuffet Gudjon Valur Sigurdsson, lagkamerat med Sander Sagosen i Paris Saint-Germain, til VG.

Nå blir altså Ungarn Norges første motstander i hovedrunden. Norge har hatt godt tak på Ungarn de siste mesterskapene. De ble slått 35-26 i fjorårets VM og 31-28 under VM i 2017.

GLEDE OG SKUFFELSE: Danskenes Mikkel Hansen (th.) og Yannick Green varmer opp - mens ungarerne - med keeperhelten Roland Mikler i spissen, jubler over å ha vunnet gruppen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Island har vært en skrekkmotstander for Norge i mesterskap: Seks strake tap. Norge har ikke slått Island siden Christian Berge selv var spiller, men han var skadet da islendingene ble slått i 2006. Kjetil Strand satte norsk landslagsrekord med 19 mål i den avsluttende kampen i EM 2006.

– Island er et ekkelt lag å møte. Vi har slitt mot dem før. De har mange gode spillere, sier den norske kapteinen Kristian Bjørnsen til VG.

