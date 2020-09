BLANT DE BESTE: Champions League kan bli tøft for Vipers både på og utenfor banen i coronatiden. Her er Henny Reistad i bronsefinalen mot Metz i fjor. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Elverums menn får fem ganger mer enn Vipers-kvinnene: – Vi er skuffet

Et Champions League-poeng gir fem ganger større økonomisk uttelling for menn enn for kvinner i håndball. I reisestøtte mottar også Elverum mer enn det dobbelte av hva Henny Reistad og Vipers får fra det europeiske håndballforbundet.

Utgiftene baller på seg for de to norske klubbene som starter Champions League-midt i september. Bare coronatestingen kan komme til å koste mer enn én million kroner. Champions League bli ekstra dyrt for kvinneklubben Vipers, som bare får en brøkdel av støtten som Elverums menn får fra det Europeiske Håndballforbundet EHF.

Styremedlem i EHF, Ole Jørstad, bekrefter til VG at herreklubbene får 5000 euro pr. poeng mens kvinneklubbene får 1000 euro. Elverum får i utgangspunktet 30.000 euro – 285.000 kroner – i reisestøtte til hver av de syv bortekampene. Mens Vipers får bare en tredjedel av dette beløpet.

– Champions League blir en dyr affære for oss. Vi er skuffet over den støtten vi får fra EHF. Vi synes de kunne bidratt mer inn mot kvinnesiden, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Det europeiske håndballforbundet EHF har inngått en TV- og medieavtale som skal gi håndballen mellom 500 og 600 millioner euro (tilsvarer 5,24 milliarder til 6,24 milliarder kroner) det neste tiåret.

– Vi er i ferd med å øke pengene tilbake til klubbene. Pr. dags dato er det ulike pengestrømmer i de to turneringene. Det er hovedgrunnen. I vår nye medieavtale er det større økonomi rundt herreturneringene, sier styremedlem Ole Jørstad i EHF.

– Vi gjør en del ting for å gjøre kvinnesatsingen like elegant som på herresiden. Over tid håper vi å kunne utligne økonomien i det. Jeg tror det finnes en politisk vilje til det, men markedet har også en innflytelse. Vi i styret jobber for å føre mer penger tilbake til klubbene både på herre- og kvinnesiden. Men det er ulikheter mellom kvinner og menn i starten av denne 10-årsavtalen, bekrefter Jørstad. Han er også styremedlem i Norges idrettsforbund.

Jørstad minner om at Vipers nå vil kunne få nesten én million kroner i premiepenger (100.000 euro) om de gjentar 3.-plassen i 2018. Vinneren av kvinnenes Champions League får det dobbelte. Vinneren på herresiden er garantert en million euro.

Både Vipers og Elverum har en årlig omsetning på rundt 20 millioner kroner. De går nå veien om Norges Håndballforbund for å få økonomisk hjelp for å kunne gjennomføre Champions League.

– Vi håper at neste krisepakke inneholder corona-relaterte utgifter. Vi jobber nå med å dokumentere alle tall og så skal vi presentere dem for forbundet. De har jobben opp mot myndighetene, sier Mads Fredriksen – daglig leder i Elverum.

– Jeg tror vi må lage et spleiselag om ikke dette skal ende med stygge tall for oss som deltar i Champions League, sier Marcussen.

CHAMPIONS KRØLL: Champions League-starten blir neppe som planlagt for Alexander Blonz og Elverum. Her jubler landslagskanten for scoring mot Barcelona sist sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik er CL-starten Vipers: 12.sept. Krim (b), 19. sep. FTC (h), 26. sep. Bietigheim (b) 26.9, 10.okt. Bucuresti (h), 18.okt. Esbjerg (b). Elverum: 17.sept. Porto (h), 24. sep. Vardar (b), 1. okt. Kielce (h), 15. okt. PSG (b), 22. okt. Flensburg (b). Vis mer

VGs regnestykke – basert på en tropp på 25 spillere, trenere og ledere – viser at utgiftene blir på over en million kroner bare for testingen i forbindelse med de 14 Champions league-kampene i gruppespillet.

– De prisene vi er forespeilet er 1500 kroner pr. test, opplyser Terje Marcussen. Vipers åpner Champions League mot Krim i Slovenia 12. september.

Elverum skal etter den opprinnelige planen møte Porto på hjemmebane 17. september. Kampen kan på grunn av særnorske regler for coronatesting, komme til å bli spilt i Portugal.

Hele troppen til både Vipers og Elverum må gjennom tre tester når de skal spille borte. En test hjemme i Norge – tatt inntil 72 timer før de ankommer motstanderens land. Alle gjennom en ny test ved hjemkomst Norge. Det kreves for å kunne trene, spille kamper og møte familie. Fritidskarantenen varer inntil en ny test fem dager senere også er bekreftet negativ.

I tillegg er de to norske klubbene forpliktet til å teste motstanderne når de ankommer Norge. Prøvesvaret må foreligge før kampstart. Dermed må motstanderne sannsynligvis komme to dager før kamp. Usikkerheten er så stor at Elverums åpningskamp kan bli flyttet ut av Norge.

– Vi har sendt en felles søknad med Porto om et skifte, opplyser Mads Fredriksen.

Reiseutgiftene kan ta firegangen fra 100.000 til 400.00 kroner om lagene blir tvunget over fra rutefly til charterfly. Klubbene beregner også økte hotellutgifter og at det kommer til å koste ekstra å kjøpe ut ledere og folk i helseteamet fra jobb. De må som spillerne i karantene etter bortekampene.

Vipers knuste Tertnes 35–19 og tok sin tredje strake seier søndag kveld. Hele 13 Vipers-spillere tegnet seg på scoringslisten. Heidi Løke ble toppscorer med fem mål, Jeanette Kristiansen, Linn Jørum Sulland og Sunniva Næs Andersen scoret fire hver. Nora Mørk stoppet på tre, alle i løpet av de første seks minuttene.

Elverum tok også sin tredje strake seier, 31–22 over Viking. Elverum, som fortsatt venter på sin franske stjerne Luc Abalo, topper tabellen med 11 måls bedre målforskjell enn Drammen.

Publisert: 06.09.20 kl. 20:40