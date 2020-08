FØLGESVENNER: Heidi Løke (t.v.) har nå spilt sammen for fire klubber og for det norske landslaget. Her fra OL i Rio de Janeiro. Foto: Bjørn S. Delebekk

Løke og Mørk sammen igjen: – Du følger jo etter meg

KRISTIANSAND (VG) De er ikke akkurat ukjent for hverandre. For fjerde gang har Nora Mørk kommet til Heidi Løkes klubb.

– Jeg har sagt det til henne: «Du følger jo etter meg», sier Heidi Løke (37) til VG med en liten latter.

Lørdag er Nora Mørk (29) tilbake i norsk klubbhåndball når Vipers serieåpner mot Sola. Onsdag tyvstarter Rema 1000-ligaen med herrekampen mellom ØIF Arendal og Halden før Mørk og Løke entrer parketten i Åsenhallen til den første kvinnekampen.

– Det blir fantastisk. Vi gleder oss masse. Hun er veldig god venninne også utenfor banen. Jeg elsker å trene håndball med henne og «leke», beskriver Nora Mørk.

Det har gått en måned siden Mørk ankom Kristiansand. Hun har spilt omtrent halvparten av angrepstiden i tre treningskamper. Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad har en plan på hvordan styre henne inn etter det lange skadefraværet. Kneet skal fungere godt.

LENGE SIDEN: Heidi Løke (t.v.) og Nora Mørk spilte sammen i Larvik for 10 år siden. Her sammen med Gro Hammerseng-Edin. Foto: Trond Reidar Teigen / Scanpix

Mørks venstrearm har allerede styrt baller inn til Heidi Løke.

– Hun finner meg i blinde, mener Løke.

Hun ble kjent med Nora Mørk allerede før sitt store gjennombrudd på landslaget for 12 år siden. I 2007 kom 16-årige Nora til Løkes danske klubb Aalborg. Tre år senere ble de på ny lagvenninner i Larvik.

I 2016 skrev Mørk så kontrakt med Løkes klubb i Ungarn, Györ. Og nå er Mørk altså nok en gang gjenforent med Løke.

– Hun er en fantastisk spiller og person. Men Nora er ikke bare god med linjespilleren. Hun er god til å gjøre alle rundt seg gode, sier evighetsmaskinen på streken. Hun mener at Nora Mørk kommer til å bety for Vipers også utenfor banen.

– Hun betyr så absolutt mye i garderoben også. Nora er en vinner. Jeg er veldig, veldig glad for at hun er her.

De har også en lang historie bak seg for Norge. Det er snart 10 år siden de spilte sammen for første gang for landslaget. Og har opplevd gull sammen både i VM og EM.

Håndballstart denne uken Menn Onsdag: ØIF Arendal-Halden. Lørdag: Fyllingen-Nærbø. Søndag: Drammen-Sandefjord, Fjellhammer-Kolstad, Runar-Elverum, Haslum-Bækkelaget. Kvinner Lørdag: Sola-Vipers. Søndag: Fredrikstad-Flint. Vis mer

I 2014 ville Løke ta pause fra landslaget. Nettopp Mørk snudde henne.

– Vi prater en del sammen. Det har vært mye, beskriver Heidi Løke.

– Heidi gjør meg til en bedre håndballspiller og jeg tror nok at jeg er med og bidrar til at hun er enda bedre strekspiller, sier Nora Mørk.

Hun håper at det nye samarbeidet i Vipers også skal styrke landslaget. Drømmen er å vinne både EM på hjemmebane i desember og OL i Tokyo neste sommer.

– Thorir (Hergeirsson) var veldig positiv til at jeg skulle dra hit. Det er ingen hemmelighet at det kan bety mye også for landslaget. Jeg gleder meg masse til å spille sammen med Marta (Tomac), Emilie (Hegh Arntzen), Malin (Aune), Silje (Waade) og Henny (Reistad), sier Nora Mørk.

Henny Reistad har vært sterk i de tre oppkjøringskampene til Vipers (har slått Molde stort to ganger og banket mandag naboen Randesund 49–23).

– Hun har et sinnssykt potensial. Jeg synes allerede hun er en av verdens beste spillere. Hun kommer til å bli veldig, veldig god. En uslepen diamant, mener Nora Mørk og fortsetter:

– Jeg tror det blir dødsbra. Sportslig synes jeg ikke dette er noen nedtur i det hele tatt. Jeg vet at Vipers trener bra og den norske ligaen er god nok i tillegg til at vi skal ut i Champions League.

Vipers håper å starte den internasjonale sesongen midt i september mot Krim i Slovenia. Men pandemien gjør Champions League til en usikker affære.

Publisert: 26.08.20 kl. 14:38

