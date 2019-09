NY KONTRAKT: Ingen ting tyder på noe annet enn at Thorir Hergeirsson fortsetter som landslagssjef frem til 2024. Foto: Vidar Ruud

Hergeirsson klar til å signere: Uaktuelt å presse Håndballforbundet

STAVANGER (VG) (Norge - Brasil 29–24) Han er kåret til årets trener i verden fire ganger. Thorir Hergeirsson (55) kunne tjent større penger ute i Europa. Men det er uaktuelt å presse Norges Håndballforbundet.

Nå nettopp







Fredag fikk landslagssjefen se Silje Solberg kjøre keepershow da de norske håndballjentene slo Brasil 29-24.

Etter elleve minutters spill hadde Solberg reddet seks skudd og bare sluppet inn tre mål mot Brasil. Hun stoppet på 50 i redningsprosent før pause, og fulgte så opp med en meget solid 2.-omgang.

Det hele endte med en solid femmålsseier.

Og nå bekrefter både landslagssjefen og forbundet at Hergeirsson snart signerer en ny kontrakt som vil vare til over OL i Paris 2024.

På VGs spørsmål om han har andre tilbud svarer islendingen:

– Når jeg jobber for Norges Håndballforbund og trener dette laget, så flagger jeg ikke det er noen som vil ha meg for å presse arbeidsgiveren på et aller annet. Det er imot mine verdier. Fair play er viktig for meg. Jeg bruker ikke andres interesse som en brekkstang for å få opp kontrakten.

les også Mor og datter for håndballjentene: Stiller ikke opp sammen

Dermed er det lite som tyder på at det er uenighet om lønn som gjør at Hergeirsson fortsatt ikke har skrevet ny kontrakt. Forhandlingene med generalsekretær Erik Langerud begynte for et halvt år siden.

Det er kjent at Thorir Hergeirsson i kontrakten han skrev i 2015 har 1,25 millioner i lønn for å trene håndballjentene. Det er god grunn til å tro at Håndballforbundet, som går godt økonomisk, nå tilbyr han bedre betingelser.

– Vi lander dette i nærmeste fremtid, vil jeg tro, sier Hergeirsson, som ledet Norge til 14-målsseier over Argentina torsdag. Søndag avsluttes Intersport Cup mot Japan i Stavanger.

Han forteller dette om forhandlingene:

Norges landslagssjefer Fra 2009: Thorir Hergeirsson. 1994–2009: Marit Breivik. 1984–1993: Sven-Tore Jacobsen. 2982–1984: Karen Fladset. 1978–82: Otto Th. Pedersen. 1974–78: Frode Kyvåg. 1966–73: Tore Rasch. 1962–66: Ørnulf Svartberg.

– Det har skjedd ganske mye. Vi er i dialog og er enige om det meste. De venter på et lite utspill fra meg om noen små ting. Men jeg har bare ikke hatt tid. Nå har jeg land og strand siden i begynnelsen av august.

NHFs generalsekretær bekrefter at landslagssjefen er bare detaljer fra en signering.

– Men detaljer er også viktig. Så vi bruker den tiden vi trenger. Men begge parter vil og da pleier det å løse seg, sier Erik Langerud.

les også Løke og Herrem tar neppe med ungene til VM

Hergeirsson har tidligere fortalt VG at han stiller flere krav i forhold til virksomheten på de yngre landslagene. Han ønsker trenere på en høyere stillingsbrøk og vil generelt styrke forutsetningene for å bringe frem nye norske talenter utover på 2020-tallet.

Thorir Hergeirsson har vært landslagssjef i 10 år og var før den tid i åtte år trener under Marit Brevik. Hans nåværende kontrakt går ut ved årsskiftet 2020/21.

Hvis det går slik både Thorir Hergeirsson og Norges Håndballforbund, vil han i 2024 ha sittet 15 år som sjef. Det er i tilfelle like lenge som Marit Breiviks regjeringstid (1994–2009).

Ingen problemer for Heidi Løke & co. mot Argentina:

Publisert: 27.09.19 kl. 20:07







Mer om