TO SJEFER: Kari Brattset Dale og Stine Bredal Oftedal har hatt et fantastisk år. De neste dagene håper Norges forsvars- og angrepssjef å fortsette suksessen mot Slovenia og Serbia. Foto: Vidar Ruud

Bredal Oftedal og Brattsets Dales kjempesuksess: 59 kamper uten tap

KUMAMOTO (VG) Her er norsk håndballs største seiersmaskiner. Stine Bredal Oftedal (28) og Kari Brattset Dale (28) har ikke tapt på snart ett år. Begge har spilt nesten utrolige 59 kamper uten nederlag. Nå kommer to tøffe utfordringer i Japan.

Nå nettopp

– Det er klart vi er stolte, sier Stine Bredal Oftedal til VG og kaller det «fantastisk».

De to 28-åringene mener at medgangen har gitt selvtilliten en solid «boost».

– Det er sånt man ikke skal snakke om, smiler Brattset Dale. Hun er redd for å «jinxe» rekken og vet at Norge på en dårlig dag kan tape mot både Slovenia og Serbia i VM de neste dagene.

Hverken hun eller landslagskapteinen har opplevd maken til suksess som i 2019.

Torsdag denne uken er det ett år siden Norge fikk rundjuling mot Romania under EM i Frankrike. Begge Györ-spillerne var godt under pari den tunge kvelden i Brest, men etterpå har de flydd.

Den ungarske klubben opplyser til VG at Bredal Oftedal har 46 tellende kamper i serie, cup og Champions League uten tap i 2019. Brattset Dale har spilt 45 uten tap for Györ. På landslaget har Stine 13 strake seire, mens Kari har 14 vinster på rad i offisielle landskamper.

Dermed har begge 59 kamper uten tap. Nummer 60 kan komme mot Slovenia mandag (kl. 12.30, TV 3/Viaplay).

Györ spilte to ganger 32–32 mot erkefienden Ferencvaros i Champions League sist vinter. De øvrige 58 er vunnet. Begge har tapt en treningskamp for Norge mot Danmark og en treningskamp for Györ mot Buducnost. Men disse kampene er ikke tellende.

Sjekk drømmerekken Stine Bredal Oftedals kamper uten tap: 4 EM, 1 VM, 1 VM-kvalifisering, 7 offisielle landskamper, 16 Champions League, 27 ungarsk serie, 3 cup. Kari Brattset Dales kamper uten tap: 4 EM, 1 VM, 2 VM-kvalifisering, 7 offisielle landskamper, 16 Champions League, 26 ungarsk serie, 3 cup.

Også Veronica Kristiansen, Kari Aalvik Grimsbø og Amanda Kurtovic har vært med på deler av Györ-suksessen, men skader har hindret dem fra mange kamper i 2019.

– I klubben så tenker vi ikke så mye over det. I Györ er det bare seier som gjelder. Det å tape skal ikke være et alternativ, sier Brattset Dale. Østfoldingen vant Champions League, serie og cup sin første sesong i Ungarn. I sommer giftet hun seg med sin Kristian Dale og siden har lykken bare fortsatt.

Nå tror Stine Bredal Oftedal at mye kommer an på nettopp lagvenninnen som i tillegg til rollen som strekspiller utvilsom er en av sjefen defensivt.

– Mot Slovenia er det forsvaret som gjelder, fastslår playmakeren som i VM skal prioriteres i angrep.

– Det blir skryt, men det er fantastisk hvordan Kari har kommet inn i Györ og både tatt forsvars- og angrepsrollen. Hun har fått en ekstrem posisjon. Det er veldig mange som sier at ingen spiller en god første sesong i Györ, men det gjorde Kari. Det sier ganske mye om hvordan hun er satt sammen, sier Stine Bredal Oftedal og oppsummerer:

– Hun er en maskin som holder det gående hele tiden.

Kari Brattset Dale har ingen problemer med å sende en solid dose ros tilbake.

– Stine er helt fantastisk. Hun bidrar ikke bare på banen, men også utenfor. Hun er en person som står opp når det gjelder. Angrepsspillet vårt er ekstremt avhengig av henne. Hun skaper situasjonene og overtallet, selv om det ikke alltid er hun som avslutter.

Publisert: 02.12.19 kl. 05:16

