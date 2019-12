SEIER: Etter en rå snuoperasjon vant Norge over Danmark med 22–19.

Semifinalehåpet lever for Norge etter fantastisk snuoperasjon

KUMAMOTO/OSLO (VG) (Norge-Danmark 22–19) Det så mørkt ut da Norge åpnet forferdelig, men etter en utrolig snuoperasjon har Norge fremdeles alt i egne hender.

– Det er så deilig det. Jeg er superglad, sier Stine Bredal Oftedal til TV 3.

Det åpnet nemlig på verst tenkelig vis for Norge. Ingenting stemte for håndballjentene, og etter fem minutter stod det 0–5 på resultattavlen.

– Verre start enn dette er det ikke mulig å få, kommenterte en småhes Daniel Høglund på TV 3.

Heller ikke landslagstrener Thorir Hergeirsson var spesielt fornøyd med det han så, og tok følgelig kampens første time-out.

Og plutselig snudde det for Norge. Etter at Danmark satte inn 2–7 etter elleve minutter, var det kun ett lag på banen frem til pause.

Da pausesignalet lød 20 minutter stod det nemlig 12–9. Det betyr at Norge vant de siste 20 minuttene med sifrene 10–2.

– Jeg foretrekker egentlig at vi gjør det på den måten. Jeg er skikkelig stolt over at vi løfter oss, sier lagkaptein Bredal Oftedal.

Disse scoret Norges mål 5 mål: Emilie Hegh Arntzen 4 mål: Stine Bredal Oftedal, Camilla Herrem 3 mål: Stine Skogrand 2 mål: Heidi Løke, Kari Brattset 1 mål: Silje Waade, Ingvild Bakkerud

Smell for Heidi Løke

Norges strekspiller kom inn med rutine og offervilje, men like før pause fikk hun seg en skikkelig smell.

Blodet rant fra nesen og tårene trillet fra øynene da hun forlot banen for å bli sjekket.

Til slutt var konklusjonen at Løke var frisk nok til å spille videre. Og hun kom på banen igjen i andre omgang.

Kanskje var hun litt rystet, for hun misbrukte blant annet en enorm sjanse etter pause.

– Det er usedvanlig å se Heidi Løke bomme så mye som hun har gjort i dette mesterskapet, kommenterte Høglund.

Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Bør vinne

I andre omgang fortsatte Norge med godt forsvarsspill. Da gjorde det ingenting at det lugget litt fremover.

Etter at Norge tapte for Nederland, må de trolig slå både Sør-Korea og Tyskland i de neste kampene for å være sikret avansement fra mellomspillet.

Norge er nå à poeng med Nederland. Begge står med fire poeng etter tre kamper. Tyskland leder gruppen med fem poeng.

Danmark er ute av VM. De ligger sist med ett poeng, mens Serbia og Sør-Korea har to poeng når to kamper gjenstår.

Norge møter Sør-Korea allerede mandag ettermiddag. Den kampen begynner klokken 12.30.

– Det kommer til å bli en veldig fartsfylt kamp, sier Thorir Hergeirsson til TV 3.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk

