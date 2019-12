SEIER: Etter en rå snuoperasjon vant Norge over Danmark med 22–19.

Camilla Herrem om snuoperasjonen: - Jeg følte meg to meter høy

KUMAMOTO/OSLO (VG) (Norge-Danmark 22–19) Det så mørkt ut da Norge åpnet forferdelig, men etter en utrolig snuoperasjon har Norge fremdeles alt i egne hender.

Oppdatert nå nettopp

– Fytti grisen. Dette var imponerende. Vi klarte å tette igjen og alle følte seg så utrolig store på banen i 1. omgang. Jeg følte meg to meter høy og to meter bred, sier 167 cm høye Camilla Herrem.

– Ingen ting er bedre enn å slå Danmark når jeg bor der. Det hadde vært et helvete å tape denne kamper, sier Stine Skogrand - som til daglig spiller i Herning Ikast.

– Uansett hvem motstanderen er så er det utrolig deilig å vinne sånne kamper, sier Heidi Løke som slåss seg gjennom 2. omgang med noe som kan være en brekt nese. Hun fikk albuen til Lotte Grigel rett i nesen.

– Det ser ut som den er knekt. Men jeg vet ikke. Vi skal undersøke den videre så få vi se, sier hun.

De norske jentene var svært stolte over å ha taklet motgang på en helt annen måte enn mot Nederland. De beholdt roen både på 0–5 og 2–7 til Danmark.

– Vi hadde mye mer ro på at det var svingninger i kampen. Vi hadde en mye bedre forståelse av at kampen kom til å bli jevn. Vi har snakket mye ohm det og fått teknikker på hvordan vi skal takle det, sier Stine Bredal Oftedal. Hun hadde det «helt fanatastisk» etter seieren.

– Mange følte et stress inne i seg, men viste det ikke inn til kollektivet. Det vi snakket om var å trekke kroppen her fra til dit, sier Stine Bredal Oftedal og retter overkroppen.

– Vi skulle stå opp, se hver andre i øynene og juble også for ting som det ikke føles verdt å juble for, forklarer hun og sier rett ut at hun ikke bryr seg om at hun bommet å tre skudd og gjorde fire feil.

Det åpnet nemlig på verst tenkelig vis for Norge. Ingenting stemte for håndballjentene, og etter fem minutter stod det 0–5 på resultattavlen.

– Verre start enn dette er det ikke mulig å få, kommenterte en småhes Daniel Høglund på TV 3.

Heller ikke landslagstrener Thorir Hergeirsson var spesielt fornøyd med det han så, og tok følgelig kampens første time-out.

les også Folkebørsen: Bredal Oftedal best i norsk sammenbrudd

Camilla Herrem roser landslagssjefen for timeouten etter 4,49 minutter på stillingen 0–5:

– Thorir hadde ro. han sa slapp nå av. Vi har god tid. Vi må bare gjøre det vi skal. Da pustet vi litt og slapp ned skuldrene, beskriver kanten som selv ble en slags matchvinner ved å score 21–19-målet i nest siste minutt.

Plutselig snudde det for Norge. Etter at Danmark satte inn 2–7 etter elleve minutter, var det kun ett lag på banen frem til pause.

Da pausesignalet lød 20 minutter stod det nemlig 12–9. Det betyr at Norge vant de siste 20 minuttene med sifrene 10–2.

– De seirene gir så mye, og jeg er skikkelig fornøyd med hvordan vi snur det, sier Bredal Oftedal.

Disse scoret Norges mål 5 mål: Emilie Hegh Arntzen 4 mål: Stine Bredal Oftedal, Camilla Herrem 3 mål: Stine Skogrand 2 mål: Heidi Løke, Kari Brattset 1 mål: Silje Waade, Ingvild Bakkerud

Smell for Heidi Løke

Norges strekspiller kom inn med rutine og offervilje, men like før pause fikk hun seg en skikkelig smell.

Blodet rant fra nesen og tårene trillet fra øynene da hun forlot banen for å bli sjekket.

– Det går fint, men jeg kjente den, ja, sier Løke til VG.

Til slutt var konklusjonen at Løke var frisk nok til å spille videre. Og hun kom på banen igjen i andre omgang.

les også Lei mas om «nye Norge»: – Det norske folk forventer medalje uansett

Kanskje var hun litt rystet, for hun misbrukte blant annet en enorm sjanse etter pause.

– Det er usedvanlig å se Heidi Løke bomme så mye som hun har gjort i dette mesterskapet, kommenterte Høglund.

Etterpå var nesen litt skjev da hun møtte i pressesonen.

Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Bør vinne

I andre omgang fortsatte Norge med godt forsvarsspill. Da gjorde det ingenting at det lugget litt fremover.

Etter at Norge tapte for Nederland, må de trolig slå både Sør-Korea og Tyskland i de neste kampene for å være sikret avansement fra mellomspillet.

les også Håndballtvillingene fikk knute på tråden

Norge er nå à poeng med Nederland. Begge står med fire poeng etter tre kamper. Tyskland leder gruppen med fem poeng.

Danmark er ute av VM. De ligger sist med ett poeng, mens Serbia og Sør-Korea har to poeng når to kamper gjenstår.

Norge møter Sør-Korea allerede mandag ettermiddag. Den kampen begynner klokken 12.30.

– De er fysiske, men litt annerledes fysiske. De kommer med mye fart, sier Bredal Oftedal.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Publisert: 08.12.19 kl. 13:54 Oppdatert: 08.12.19 kl. 15:01

Mer om