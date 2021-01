IKKE NÅDIG: TV3-ekspert Joachim Boldsen var ikke imponert over Norges spill i VM-åpningen. Foto: NTB

Dansk ekspert kritiserer norsk opptreden: − Forferdelig

KAIRO (VG) TV3-ekspert Joachim Boldsen (42) er svært kritisk til Norges høyrebacker etter firemålstapet mot Frankrike.

Den tidligere danske landslagsbacken mener kun 10-målsmannen Sander Sagosen (25) presterte godt nok for Norge i 24–28-tapet mot franskmennene torsdag kveld.

– Det er skremmende å se at det er Sagosen, Sagosen, Sagosen. Han er helt alene offensivt. Det kommer ikke noe fra noen andre. Man forsøkte tre høyrebacker uten noen form for suksess. Jeg vet det er første kamp, men det er på grensen til pinlig at man ikke kan levere bedre på landslaget når man skal, uttalte Boldsen på TV3s sending.

Verst gikk kritikken utover den ferske Champions League-vinneren Harald Reinkind (28). Kiel-backen scoret bare på to av åtte skudd, noe som ga ham en uttelling på bare 20 prosent.

– Det har vært ganske forferdelig. Elendig. Det var virkelig ikke fantastisk. Man kan si at Reinkind heldigvis fortsetter, kommer litt inn i kampen og får noen viktige scoringer. Det skal han fortsette med, men det har ikke vært fantastisk, hevdet Boldsen mens de norske gutta hadde pause i garderoben på «Dr. Hassan Moustafa Sports Hall».

Tar selvkritikk

I intervjusonen etter matchen sto Reinkind rakrygget. Han hadde ingen problemer med å erkjenne at prestasjonen ikke var som ønsket.

– Det er dårlig skyting, helt enkelt. Det er bare til å ta selvkritikk på det. Det er for dårlig. Det må bare opp til neste kamp, sier Reinkind til VG.

Han forklarer den svake uttellingen for ham og lagkameratenes del med blant annet manglende dynamikk.

– Vi mangler vel egentlig rytme fra start til mål. Vi kommer aldri helt i flyten og står og stanger litt. Vi prøver så godt vi kan, men det var mye stang ut. Vi kommer til gode sjanser, men brenner mye. Vi gjør også et par tekniske feil for mange i første omgang.

Med Magnus Abelvik Rød (23) borte fra mesterskapet på grunn av skade, er Reinkind, Kent Robin Tønnesen (29) og Eivind Tangen (27) trioen som utgjør Norges backer på høyresiden.

Mens Reinkind spilte 41 minutter og 38 sekunder, scoret Tønnesen ett mål på to forsøk i løpet av 10 minutter og 13 sekunder på banen. Tangen forble målløs på sine to forsøk på 13 minutter og 17 sekunders spill.

– Vi må prøve å nullstille. Vi må prøve å legge denne kampen bak oss. Det er en ny kamp, med nye muligheter og to poeng vi skal hente. Vi må komme oss videre, sier Reinkind om Sveits-kampen lørdag kveld.

Fredag opplyser 28-åringen at han er en av spillerne som har hatt en individuell samtale med landslagssjef Christian Berge etter matchen.

Bakspiller Gøran Johannessen (26) er på sin side beskrevet som en «uhyre viktig» spiller for Norge. Han har slitt med en muskelskade i låret inn mot mesterskapet, men var i aksjon mot Frankrike i 48 minutter og 55 sekunder.

I løpet av den tiden traff Stavanger-karen bare på to av syv skuddforsøk. Han er enig med Boldsen i at det kun var én mann som presterte godt offensivt for Norge.

– Vi må ha flere som melder seg på hvis vi skal slå et lag som Frankrike. Jeg syns det bare er Sander som er god nok. Vi må ha bedre innsats fra resten hvis vi skal komme langt i mesterskapet, sier Johannessen til VG.

Landslagssjef Berge håper nå å få Christian O’Sullivan (29) tilbake fra sykdom og inn på laget mot Sveits.

– Vi ble hengende bak fra starten av. Vi får aldri satt det angrepsspillet som vi ønsker. Vi mangler den boksåpneren, som jeg kaller det. Den spilleren som går inn og lager enkle mål. Vi belager oss veldig mye på Sander sin duellstyrke. Så blir det veldig mye én mot én, så får vi ikke den flyten vi ønsker. Så er det dessverre altfor mange bom i dag, sier Berge til VG.

PS: Matchen mot Sveits har avkast klokken 20.30 norsk tid lørdag kveld. Kampen vises på TV3.