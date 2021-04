214 CM: Dainis Krištopāns i skuddet for PSG. Da blir Barcelonas Dika Mem (194 cm) liten. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Sagosen møter latvisk kjempe: − Ekstreme ferdigheter

Denne kjempen på 214 centimeter og 135 kg står mellom håndballgutta og deltagelse i neste års EM. Norge møter Dainis Krištopāns og Latvia to ganger i løpet av 24 timer.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

– Det er en real basse vi kommer til å møte, sier Sander Sagosen (195 cm). Han er klar til en direkte konfrontasjon med den venstrehendte stjernen fra hans gamle klubb Paris Saint-Germain onsdag kveld.

– En spiller som besitter ekstreme ferdigheter med at han er så stor og tung, men det går jo ikke akkurat så altfor fort, analyserer Sagosen som møter Krištopāns fire ganger i løpet av tre uker. Kiel har PSG i Champions League-kvartfinalen i mai.

Bjarte Myrhol (192 cm) har møtt Dainis Krištopāns et par ganger med sine klubblag.

les også Sagosen jakter gull i norsk Bundesliga-drama

– Jeg tror vi skal tenke mest på våre egne ting og prøve å presse ham fysisk, sier landslagskapteinen foran kampene i Valmiera nord i Latvia.

– Det er vanskelig å ta ham på fysikken. Det er det fint lite tvil om. Samtidig så har han også noen svakheter. Det handler om å få ham ut av bevegelse og legge press på ham i forhold til hans egen fysikk. Det er tyngre for ham enn oss å flytte rundt på den store kroppen, sier Myrhol.

les også OL-trekningen klar: Håndballgutta møter marerittmotstander

Krištopāns er fullt på høyde med de største 38-åringen har møtt gjennom sin lange karriere: tyskerne Mark Dragunski (214 cm) og Volker Zerbe (211 cm).

Latvieren var enorm da Vardar fra Nord-Makedonia vant Champions League for to år siden. I fjor spilte han for første gang mesterskap med Latvia. De baltiske debutantene endte på 24. og sisteplass etter tre tap i Trondheim.

Norge frykter ikke Latvia – uansett hva Dainis Krištopāns skulle finne på. I EM-kvaliken har de tapt med 12 mål for Hviterussland og står notert med tap og seier mot Italia, som Norge møter i Valmiera søndag.

les også Skrev dagbok: Slik tok Myrhol den vanskelige avgjørelsen

– Latvia og Italia er vel to overkommelige motstandere, mener Sagosen.

– Vi er et klart sterkere lag enn dem selv om Latvia har noen virkelig gode spillere. Bredden vår er betydelig bedre, sier landslagssjef Christian Berge.

– Det handler for vår del om å gjøre oppgaven enklere for oss ved å ta dem på fullt alvor. Det er det viktigste, mener Berge som gir Sebastian Barthold sjansen i disse kampene.

Norge er godt på vei til EM. Italia ble slått i den eneste landskampen i fjor høst, mens rekruttlaget tapte og vant mot Hviterussland i to kamper i januar. EM neste år spilles i Ungarn og Slovakia med finale 31. januar i Budapest.