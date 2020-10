I SLAG: Sander Sagosen i aksjon i Champions League onsdag kveld. Foto: Martin Rose / POOL / Getty Images Europe POOL

Sander Sagosen med ni mål i gigantmøtet i Champions League

(THW Kiel-Veszprém 31–31) Sander Sagosen (25) banket inn ni mål i gigantmøtet i Champions League onsdag kveld. Men THW Kiel rotet bort firemålsledelse, og Veszprém klarte uavgjort.

– Eventyrlig, fastslo Viasat-kommentator Robert Perlskog om Sander Sagosens 1.omgang. Han styrte alt hos THW Kiel og laget åtte mål den første halvtimen.

Det var tydelig at Sagosen hadde vært et tema i Veszprém-garderoben i pausen, og det ble vanskeligere for trønderen. Sagosen hadde først tre skuddbom i 2.omgang - men serverte til gjengjeld medspillerne.

Kiel har ikke tapt for ungarske Veszprém på tre år.

Veszprém ledet med to mål ved pause, 20–18 etter en ekstremt målrik omgang.

På 24–22 til Veszprém snappet Sagosen ballen fra ungarerne, spilte til Niclas Ekberg, som reduserte og deretter utlignet Harald Reinkind til 24–24.

Like etterpå ordnet Sagosen en utvisning, men Niclas Ekberg bommet på straffe for andre gang på rad. Likevel var Kiel plutselig i ledelsen 29–27. Da Sander Sagosen gjorde sitt første mål i 2. omgang på 31–27, trodde mange at Kiel hadde avgjort.

Men gjestene kom tilbake og reduserte tre ganger - til 31–30, og Kiels Miha Zarabec kastet bort ballen. Heldigvis for Kiel klarte Sagosen å snappe kontringsballen, men Harald Reinkind bommet i neste angrep, og dermed klarte Veszprém å komme ajour.

Ett minutt og fem sekunder før slutt tok THW Kiel timeout. Sander Sagosen måtte skyte da 15 sekunder gjensto - og bommet. Men Veszprém skjøt utenfor i det siste angrepet i kampen.

Sagosen traff totalt på ni av 16 skudd, mens Harald Reinkind hadde fem mål på ni skudd. Domagoj Duvnjak traff bare én gang på fem forsøk. Kent Robin Tønnesen var ikke på banen for Veszprém.

Begge lagene er klare for Final Four for 2019/20-sesongen - den som skulle ha gått i mai, men som er utsatt til desember. Onsdagens kamp er en del av Champions League for 2020/21.

Publisert: 28.10.20 kl. 20:16 Oppdatert: 28.10.20 kl. 20:32

