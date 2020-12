EM-DEBUTANT: Rikke Granlund. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Folkebørsen: EM-debutanten løste keeperproblem

KOLDING (VG) (Norge-Polen 35–22) Etter bare en norsk redning på 30 minutter kom Rikke Granlund inn i mål. Det løste Norges keeperproblem i kampen. Bli med å gi dine karakterer på VGs folkebørs.

31-åringen med en lang karriere bak seg satte standarden med en glimrende målgivende pasning til Camilla Herrem og fire strake redninger. Norge feide fra svake Polen. kampen var vunnet.

Oslo-jenta har spilte for Bækkelaget, Halden, Nordstrand og Oppsal før hun dro til den danske toppklubben Esbjerg for to år siden. Hun fikk landslagsdebuten først i EM-generalprøven mot Danmark og fikk karakteristikken «kampavgjørende» av trener Thorir Hergeirsson.

EM-debuten endte med syv redninger på 16 skudd. Redningsprosent på 44 er veldig, veldig bra, selv om motstanden var svak utover i 2. omgang.

Norge kom dårlig i gang i EM-premieren. Keeper Emily Stang Sando fikk ikke tak i de polske skuddene og det norske forsvaret fungerte ikke optimalt. Men takket være angrepsspillet – med Nora Mørk i sentrum – ledet håndballjentene komfortabelt 17–13.

