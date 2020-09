FÅR SPILLE EM: Stine Bredal Oftedal under semifinaletapet mot Spania i VM i fjor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Regjeringen sier ja til håndball-EM i desember

Regjeringen satser på at Håndball-EM for kvinner går som normalt i Trondheim i desember.

– Vi tar sikte på å gjøre unntak for EM i håndball i desember. Der er det gjort et stort arbeid fra håndballforbundet. De har laget et regime slik at utøverne er på en arena og spillere er på ett eller to hotell, som vil være lukket for allmennheten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse onsdag, der regjeringen presenterte flere lettelser.

Utøvere utenfor Schengen/EU/EØS-land får dermed unntak fra normale karanteneregler.

Regjeringen åpner for at utenlandske idrettsutøvere får komme til Norge for å delta i verdenscupen på ski og internasjonale håndballkamper, men Raja understreker at dette er med forbehold om at smitten er under kontroll på tidspunktene for arrangementene.

