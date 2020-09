FÅR SPILLE EM: Stine Bredal Oftedal under semifinaletapet mot Spania i VM i fjor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Regjeringen sier ja til håndball-EM: – Det blir ekstremt strengt

Regjeringen satser på at håndball-EM for kvinner går som normalt i Trondheim i desember.

Oppdatert nå nettopp

– Med dagens beskjed, og hvis dette ikke utvikler seg negativ, blir det EM i Norge, jubler generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.

Han regner med å ha den såkalte smittevernprotokollen klar om kort tid

– Vi skal tilfredsstille alle krav, og det blir ekstremt strengt for spillere, medier og arrangører. Det blir nærmest å leve i isolasjon. Dette blir helt klart et annerledes EM, som nok vil bli aller best på TV. Men vi skal klare å kåre en europamester, sier han.

– Vi tar sikte på å gjøre unntak for EM i håndball i desember. Der er det gjort et stort arbeid fra håndballforbundet. De har laget et regime slik at utøverne er på en arena og spillere er på ett eller to hotell, som vil være lukket for allmennheten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse onsdag, der regjeringen presenterte flere lettelser.

Utøvere utenfor Schengen/EU/EØS-land får dermed unntak fra normale karanteneregler.

– Vi har helt klart hatt en usikkerhet hele tiden, og vi har vært avhengig av unntak siden vi har lag utenfor EØS/Schengen, sier Langerud, som berømmer god dialog med Kulturdepartementet.

Regjeringen åpner for at utenlandske idrettsutøvere får komme til Norge for å delta i verdenscupen på ski og internasjonale håndballkamper, men Raja understreker at dette er med forbehold om at smitten er under kontroll på tidspunktene for arrangementene.

Publisert: 30.09.20 kl. 12:14 Oppdatert: 30.09.20 kl. 13:45

