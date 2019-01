PÅ SØLVFEST MED GULLET: Sander Sagosen og Hanna Bredal Oftedal gledet seg til å markere det norske sølvet sammen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sagosen besvimte sist – slik skal han unngå ny sølv-smell

HÅNDBALL 2019-01-27T22:37:51Z

HERNING (VG) Sander Sagosen (23) var så utmattet etter det forrige norske VM-sølvet at han besvimte og gikk i dørken. Nå tar han forholdsregler for å unngå at det samme skal skje etter søndagens VM-finale i Boxen.

Publisert: 27.01.19 23:37

– Det handler om å være bevisst og klok. Og en fest er alltid godt, sier trønderen når han kommer til håndballguttas sølvmiddag sammen med kjæresten Hanna Bredal Oftedal.

Det var i NRKs håndballpodkast «Timeout» at Norges håndballjuvel i november avslørte at han etter 2017-VM falt om på et bakeri i Paris. Mesterskapet hadde tatt veldig hardt på.

– Jeg skal i hvert fall ikke gå på bakeri, smiler Sagosen i møte med norske journalister på sølvfesten.

– Altså: Alt var nytt i Frankrike, nå er jeg mer vant til ting. Jeg har vært i en VM-finale før, og jeg vet hva som skjer. Men jeg kan jo ikke garantere at jeg ikke kommer til å gå på en ny smell.

– Kroppen er sliten, hodet er slitent. Det er alltid farlig når du er i VM-bobla i tre-fire uker, og så stikker hull på den bobla. Da kan det ofte kommer sykdom eller skader. Men det gjelder å være bevisst.

Hendelsen den gang skjedde da han var på besøk hos kjæresten i Paris. Senere i 2017 flyttet han selv til den franske hovedstaden da han ble Paris Saint-Germain-spiller.

Under VM-finalen søndag opplevde Sander Sagosen piping hver eneste gang han fikk ballen. 15 000 dansker prøvde tydeligvis å sette Norges viktigste mann ut av spill.

Den situasjonen kan du se her:

Søndag kveld var det hyllest som ventet ham. Ikke minst fra kjæresten:

– Jeg er stolt, gutta har gjort et veldig bra mesterskap. De har hatt bra stigning, og det toppet seg med semifinalen der de spilte etter boka og slo Tyskland greit, sier Hanna Bredal Oftedal (lillesøster til Stine) til VG.

– Det var selvfølgelig skuffende å tape finalen, men det er lettere å er kjenne når du taper mot et bedre lag.

Både hun og Sagosens foreldre har vært på plass i VM-feberen i Danmark.

– Det har vært tre lange uker, men vi blir flinkere og flinkere til å håndtere det, sier Sagosen – og fastslår at spillerne ikke har gått lei av hverandre.

– Hvem er best på fest, ble han spurt?

– Her er det mange som er gode til å feste!

Idrettspresident Tom Tvedt, selv tidligere landslagsspiller i håndball, mener dette laget kan bli enda bedre:

– Snittalderen er lav. Dette ligger veldig godt til rette under Christian Berges ledelse.

Hele seansen fra banketten kan du se under:

Den gamle toppspilleren Inge Hansen var også blant gjestene på sølvfesten.

– Dette er det beste norske laget som har vært noen gang. De møtte et lag i finalen som var vesentlig bedre enn dem, ikke minst på keepersiden, men de skal være veldig fornøyd med sølvet. De har alle muligheter til å bli enda bedre, her er det mye talent, sier den tidligere næringslivstoppen.

Sander Sagosen drar hjem til Norge mandag, får tirsdagen i Oslo – men så er det til Paris allerede onsdag morgen på sponsoroppdrag. Så starter treningen i Paris Saint-Germain torsdag.

Etter kampslutt gikk han også langt i å love gull til det norske herrelandslaget innen et par år: