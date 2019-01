Norges forsvarssjef om sitt personlige drama: – Jeg mistet følelsen i høyrebeinet

HERNING (VG) Magnus Gullerud (27) er Norges forsvarssjef i VM - mens Bjarte Myrhol (36) spiller bare angrep. Sommeren 2016 så det slett ikke så lyst ut for Skarnes’ store sønn.

Han hadde skrevet under kontrakt med bundesligaklubben Minden, men begynte samtidig å få store problemer med ryggen. På en landslagssamling ble det for ille.

– Jeg mistet følelsen i høyrebeinet og måtte hasteopereres, forteller den sympatiske strekspilleren.

På banen er han tøffere enn de fleste. Her, ved kafébordet, er han bare en lun bjørn. Brillene gjør at han hadde glidd lett inn på enhver universitetscampus.

– Fryktet du at karrieren var over?

– Du tenker jo på det. Da fikk jeg angst. Det surret i hodet. Det er ikke verdt (å spille håndball) om jeg skulle mistet følelsen i beinet. Jeg kunne hverken stå eller sitte eller ligge før operasjonen. Da jeg våknet opp fra narkosen, hadde jeg plutselig ingen smerter. Det var som natt og dag.

































– Samtidig vet jeg at jeg må tenke på ryggen resten av livet. Den ryggen vil alltid være der. Det er de første delen av kroppen som blir stiv, som føles sår. Faren min har slitt mye med ryggen.

Heldigvis var Minden tålmodige. De lot Gullerud får tid til å bygge seg opp etter operasjonen. Samtidig gikk han over til mindre vekter. Han har faktisk gått ned i vekt etter at han gikk til Bundesliga.

– De siste tre årene har jeg nesten ikke løftet tunge vekter på skuldrene. Jeg driver mer skadeforebyggende trening og trener kjernemuskulaturen. Det er bedre å være lettere og kjappere.

En annen som har kjent på skader i det siste, er Magnus Abelvik Rød. Han har derimot gode nyheter:

Som mange andre strekspillere var han bakspiller, men så «ble jeg flyttet inn på streken». Noen somre i ungdomsskoletiden vokste opp mye, og «det tok litt tid før jeg fikk kontroll på de nye armene og beina».

Hjemme på Sør-Odal ungdomsskole spilte han fotball - sammen med blant andre Martin Linnes.

– Det var en morsom tid. Vi hadde et ganske bra lag i Sander IL den gang. Det g meg en «drive», minnes Gullerud.

Men da han hadde lyst til å satse seriøst på håndballen, gikk ferden selvfølgelig nordover i Hedmark, til Elverum. Der var det en kar som heter Christian Berge som var trener den gangen. Han møtte en beskjeden 16-åring. Men under Berge ble Gullerud atskillig tøffere.

I dag er han tøffere enn toget. Tøffere enn alle i verdensmesterskapet i håndball. Statistikken hans er vanvittig:

* Han er VMs beste i antall «steals» (stjele ballen fra motstanderen): 16.

* Han er VMs fjerde beste i antall blokkeringer: 10.

– Jeg er vant til å spille begge veier. Nå som jeg spiller bare forsvar, blir det et høyere energinivå. Jeg trenger ikke være redd for å bli sliten, for jeg vet at jeg snart skal hvile. Når du spiller både forsvar og angrep, blir det litt mindre intensivt, sier bundesligaprofilen.

Denne situasjonen oppsto mot slutten av Tyskland-kampen:

Hans 16 «steals» til nå i VM er faktisk langt mer enn han har på 19 seriekamper for Minden denne sesongen: 11 (norske Christoffer Rambo er best med 18, men han er ikke på landslaget).

– Det er morsomt. Det er gøy å være høyt på en statistikk, uansett hvordan de lager den, smiler Gullerud.

Veien fra Elverum til Bundesliga gikk gjennom danske SønderjyskE. Nå har Gullerud kontrakt med Minden ut neste sesong.

Han var med på VM-sølvet for to år siden, men nå har han en langt mer sentral rolle på det norske laget. Forsvarssjef - det er like viktig i håndball som i det militære.