Sagosen vant «the double» med legenden: – Han er helt fantastisk

Publisert: 31.05.18 22:26 Oppdatert: 31.05.18 22:53

HÅNDBALL 2018-05-31T20:26:56Z

(PSG Handball - Chambéry Savoie 30–26) Sander Sagosen (22) feirer sitt første franske seriegull. Daniel Narcisse (38) sitt siste. Nordmannen hyller den franske gullmaskinen - med kallenavnet «Air France» - som nå legger opp etter sin 25. store tittel.

– Han er en av de beste som noen gang har spilt, sier Sagosen til VG. I kveld sikret PSG seg den seieren de trengte for å vinne seriegull og dermed også «the double» i fransk håndball.

For PSG-kaptein Narcisse følger hans to siste titler opp fire VM-gull, tre EM-gull, og to OL-gull med Frankrike. To seire i Champions League med Kiel og til sammen åtte serie- og seks cupmesterskap i Frankrike og Tyskland.

– Han er en av dem som har endret håndballsporten betraktelig. Han har ekstremferdigheter som er unike, mener Sagosen om lagkameraten som ble kåret til verdens beste spiller i 2012.

PSG sikret seg seriegull på bedre målforskjell i innbyrdes oppgjør enn Champions League-vinner Montpellier. Dermed fikk de en liten revansje for at de havnet bak både Montpellier og Nantes i Köln sist helg. Men 20.000 tilskuere reiste og hyllet Narcisse da han kom på banen i bronsefinalen mot Vardar.

– Et sterkt øyeblikk, sier han selv til Lalsace.fr . Da han satte inn avskjedsscoringen til 30–25 i kveld løftet taket seg i Stade Pierre de Coubertin .

For Daniel Narcisse ble avslutningen mot Chambéry Savoie ekstra spesiell. Han har spilt to perioder i klubben og vant sitt første seriegull med Chambéry allerede i 2001. Da vant han også det første VM-gullet med landslaget. Den franske folkehelten avsluttet med å vinne VM-finalen mot Norge i 2017. Han kunne vunnet mye mer om han ikke hadde spilt åtte tittelløse sesonger i Chambéry og tyske Gummersbach.

– Jeg vil også rose ham som menneske. Han er helt fantastisk. Han har opplevd veldig mye, men har likevel den sulten som han har bragt inn i spillergruppen i år. Han har jobbet så hardt for at han selv også skal være klar, sier Sagosen og fortsetter:

– Jeg har lært mye av ham. Han tar vare på alle. Han er en ordentlig god kaptein. Hvis du er litt nede så ser han det og kommer og hjelper deg.

Nå skal Narcisse over i en administrativ stilling i PSG.

Titlene til Daniel Narcisse OL-gull: 2008 og 2012. VM-gull: 2001, 2009, 2015 og 2017. EM-gull: 2006, 2010 og 2014. Champions League-tittel: 2010, 2012. Fransk seriegull: 2001, 2015, 2016, 2017, 2018. Tysk seriegull: 2010, 2012 og 2013. Fransk cupgull: 2014, 2015 og 2018. Tysk cupgull: 2011, 2012 og 2013.

– For meg er det rart å tenke på, sier hans selv. Han har slitt med kroppen i sin siste sesong.

Sander Sagosen er også dyktig sliten nå. Men skal spille to VM-kvalikkamper mot Sveits før hans hittil tøffeste sesong er ferdig.

– Vi har syv og en halv ukers sommerferie. Først skal jeg få pleiet kroppen . Få den helt bra. Så skal jeg jobbet enda råere med det fysiske, forteller han.

Sander Sagosen veier nå rundt 97 kg. Den 195 centimeter høye trønderen er ikke sikker på om han skal videre opp i vekt. Nikola Karabatic (196 cm) veier til sammenligning 104 kg, mens Espen Lie Hansen (196 cm) er 106 kg. Alt ifølge det europeiske håndballforbundet.

– Jeg har vært opp på 100 kg flere ganger. Da blir jeg litt for tung og treg. Det fungerer bedre å være 97–98 kg. Mye henger sammen. Så snart jeg blir for tung så får jeg vondt i knærne, forklarer Sagosen, som har tendenser til «jumpers knee» i både venstre og høyre.

Han har gjennom sesongavslutningen også slitt med ryggen. Den får nå hvile.

I likhet med Daniel Narcisse.

Slik endte Star Ligue .

PS: Lørdag kan Magnus Abelvik Rød ta seriegull i Tyskland. Flensburg vinner Bundesliga med hjemmeseier mot Göppingen.