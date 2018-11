SLITENT LÅR: Stine Bredal Oftedal var bare på banen ved et straffekast mot Ungarn. Et sliten lår har plaget og stresset henne i nesten tre uker. Foto: Frode Hansen

Skade stopper Stine Bredal Oftedal: Frykter ikke for EM

HÅNDBALL 2018-11-22T22:53:09Z

TELENOR ARENA (Norge-Ungarn 25–19) En sliten lårmuskel har stresset Stine Bredal Oftedal (27). Skaden har kostet henne de to siste kampene. Men hverken hun eller landslagets fysioterapeut frykter for EM-åpningen 1. desember.

– Nei, faktisk ikke, svarer Stine Bredal Oftedal på VGs spørsmål.

– Hvis det fortsetter med progresjonen som er nå så er jeg trygg på at dette skal bli helt bra. Heldigvis. Jeg var litt stresset da jeg kom til Norge. Men nå er jeg rolig, sier hun.

Landslagskapteinen sto over Györs kamp i Champions League sist lørdag og var bare på banen i noen sekunder mot Ungarn. Det eneste hun rakk var å bomme på en straffe.

Norge-Ungarn 25–19 VG-børsen: Silje Solberg 8, Katrine Lunde 4, Henny Reistad 5, Emilie Hegh Arntzen 5, Veronica Kristiansen 5, Heidi Løke 7, Stine Bredal Oftedal -, Malin Aune 7, Kari Brattset 6, Linn Jørum Sulland 5, Amanda Kurtovic 5, Sanna Solberg 4, Marta Tomac 6, Thea Mørk 6, Marit Røsberg Jacobsen 4, Vilde Ingstad 4. Mål, Norge: Løke 4, Aune 4, Brattset 4, Hegh Arntzen 2, Sulland 2, Kurtovic 2, Mørk 2, Reistad 1, Sanna Solberg 1, Jacobsen 1.

– Jeg er ikke bekymret. Men jeg opptatt av at vi må være veldig kloke nå. Vi må være helt sikre på at hun er kommet dit at hun kan dra til for fullt. Om vi må vente i to, fire eller seks dager, så gjør vi det, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Det startet med en sliten muskel for tre uker, men så har det ikke sluppet. Det pleier å ta et par dager. Men ikke denne gangen., sier Stine Bredal Oftedal.

– Jeg har prøvd å gi den ro og etter at jeg kom på samling med landslaget har det bare gått fremover. Symptomene er blitt veldig mye mindre. Så jeg håper det slipper helt snart, sier hun.

Såkalte hamstringskader er sjelden til å spøke med, men fysioterapeut Trond Viggo Sjøbakk mener ikke Oftedals problemer i låret er noen stor skade.

– Hun har trent de siste dagene. Dette vil garantert gå bra i forhold til mesterskapet. Jeg tenker det kan være mulig for henne å spille allerede lørdag, men det vet vi ikke, sier fysioterapeut Trond Viggo Sjøbakk.

Stine Bredal Oftedal har godt håp om at hun skal spille litt både mot Danmark og Frankrike søndag. Men klart viktigst er det selvsagt å være 100 prosent klar neste lørdag – 1. desember – da Norge møter Tyskland i EM-premieren.

Marta Tomac vikarierte godt i hennes rolle mot Ungarn. Men også Henny Reistad og Emilie Hegh Arntzen var gode innslag i rollen som midtback mot Ungarn.

