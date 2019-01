I FARTEN: Christian O’Sullivan har fått fart på VM-formen etter en vanskelig oppkjøring til mesterskapet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Christian O’Sullivans ekstreme vei: – Han har gjort en vanvittig jobb

HERNING (VG) Han har gått fra kneoperasjon til VM-suksess på halvannen måned. Christian O’Sullivan (27) imponerte mot Sverige onsdag. Landslagssjefen hyller nøkkelspilleren for jobben han har gjort.

Publisert: 23.01.19 07:36

– Han har gjort en vanvittig jobb for å nå VM, sier Christian Berge foran onsdagens VM-drama der Norge møter Ungarn før semifinaleplassene avgjøres av Danmark og Sverige.

O’Sullivan var gjennom en meniskoperasjon også i 2016. I slutten av november meldte nye kneproblemer seg. Kneet hovnet opp og etter hvert ble det klart at Magdeburg-spilleren måtte gjennom en ny operasjon.

7. desember ble det ryddet opp i kneet. Meniskbiter ble tatt ut via artroskopi på Ullevål sykehus i Oslo. Den gamle verdensmesteren i roing, Sverre Løken, var i teamet som gjorde jobben.

– Vi var langt fra sikre på at dette skulle gå. Men viljen og utstrålingen fra ham var at «dette klarer vi», sier Berge – som i desember daglig fikk tilsendt treningsvideoer av O’Sullivan.

Han kastet krykkene etter bare tre dager, gikk i gangene på Olympiatoppen, og fortsatte den seige jobben utover i adventstiden.

Sjekk denne elleville «redningen» fra O’Sullivan.

– Jeg er kjempeimponert. Han vært utrolig flink til å trene. Dette har gått på skinner. Han skal ta største delen av æren av dette selv. Men også Harald (Markussen – landslagets manuellterapeut) har vært utrolig flink til å følge ham opp, sier landslagslege Thomas Torgalsen – som selv til daglig holder til på Olympiatoppen.

– Der var jeg stort sett hver dag, forteller O’Sullivan selv, som valgte Oslo fremfor Magdeburg da noe måtte gjøres med kneet.

Allerede en uke etter operasjonen tok Berge ut O’Sullivan til VM. Bakspilleren mener selv at såkalt okkultasjonstrening – med delvis avstengt blodstrøm – er en nøkkel til at han fungerer allerede i VM.

– Slik kunne jeg holde styrken ved like. Det var kjempeviktig. Jeg merket fin fremgang uke for uke. Det bygde på seg, forklarer han og var hele tiden foran skjema.

Det var bestemt at han ikke skulle spille treningsturneringen hjemme i Oslo rett før VM, men i generalprøven mot Brasil 6. januar var O’Sullivan likevel på banen. Mot alle odds.

– Vi var sikre på at kneet holdt, og at jeg var i veldig god fysisk form. Jeg har hatt lite tid og merket at ikke alt stemte i begynnelsen av VM, sier han.

– Vi visste det ville ta litt tid for ham å spille seg i form. Men nå ser han kvass ut. Vi visste at han antagelig kunne spille, men visste ikke om vi kunne få prestasjoner av ham. Det er en vesentlig forskjell, påpeker Christian Berge.

Christian O’ Sullivan er kaptein i Magdeburg, som ligger nummer fire, i Bundesliga. Han kom ikke til VM med bare en fersk kneoperasjon, men hadde også bunkret opp godt med selvtillit i løpet av høsten.

– Jeg har hatt en ganske god sesong i Tyskland og føler meg trygg på egne ferdigheter. Det blir enklere desto flere mesterskap du har og desto flere viktige kamper du har spilt, mener han.

Mot Sverige slo den tidligere Kristianstad-spilleren til. Han var omtrent like god da svenskene ble slått i fjorårets EM.

– Det er der jeg ønsker å være. Jeg håper å kunne stige inn mot de neste kampene i VM, sier O’Sullivan, som har hatt besøk av alle sine nærmeste i VM. Både kjæresten, far, mor og søster har vært på tribunen i Herning.

Christian O’Sullivan kommer fra en helt spesiell håndballfamilie i Oslo hvor alle har spilt landslagshåndball: Pappa David har 60 landskamper for Storbritannia, mamma Sissel 60 for Norge, mens søsteren Christina i sin tid spilte 54 kamper for yngre landslag.

– Men nå er alle dratt hjem, sier han.

Christian O’Sullivan er klar for en ny tøff kveld i Boxen. Sjansen er stor for at Norge fredag spiller VM-semifinale mot Frankrike eller Tyskland i Hamburg.

– Nøkkelen mot Ungarn blir å løpe. De er store gutter og ikke glad å løpe i 60 minutter. Vi er mentalt forberedt på å gjøre jobben selv, men jeg tror vi får hjelp av Danmark, sier O’Sullivan.