DEBUT: Alexander Blonz landslagsdebuterte mot Nederland lørdag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Norge uten Sagosen knuste Nederland - 18-årig debutant glitret

HÅNDBALL 2019-01-05T18:38:27Z

NORDSTRAND (VG) (Norge-Nederland 36–29) Verdens beste håndballspiller satt på tribunen. Men debutanten Alexander C. Blonz (18) meldte seg lørdag kveld på i kampen om spilletid i VM.

Christian Berges store overraskelse i VM-troppen scoret syv ganger i sin første landskamp - og målene var til dels spektakulære fra venstrekanten. Han var også kampens toppscorer.

– Jeg visste at jeg gjorde det riktige valget da jeg tok ham ut. Jeg har sett de kvalitetene hele veien, sier landslagssjef Christian Berge til VG.

– Han er uredd, han er frekk, har en vanvittig treningsmoral - og har den «attituden» jeg har lett etter.

Blonz spiller til daglig på norsk nivå to for Viking, og mange lurte på hvorfor Berge tok han med i troppen til VM. Mot Nederland fikk skeptikerne svaret.

Uten verdens beste håndballspiller, Sander Sagosen (som Christian Berge valgte å spare), uten Kristian Bjørnsen, uten Christian O’Sullivan og uten Gøran Johannessen ble ikke VM-klare Nederland nedsablet med 36–29.

Sammen med dem på tribunen satt Kent Robin Tønnesen, som ble skadet på fredagens trening og er ute fra VM-troppen.

– Det var utrolig gøy at det gikk så bra. Jeg var litt nervøs for det første skuddet, sier Alexander C. Blonz til VG.

Det første målet var en lang pasning fra keeper Espen Christensen.

– Like greit å starte med et sånt mål. Jeg rakk ikke tenke en gang før jeg skjøt, smiler 18-åringen.

VG-børsen Torbjørn Bergerud - , Espen Christensen 4- Kevin Gulliksen 6, Lasse Balstad -, Bjarte Myrhol -, Henrik Jakobsen -, Magnus Fredriksen 5, Petter Øverby 5, Hermann Vildalen -, Magnus Jøndal 5, Magnus Gullerud 6, Eivind Tangen 6, Alexander Blonz 8, Magnus Abelvik Rød 7, Espen Lie Hansen 6.

– Regner du med å spille noe i VM?

– Jeg håper å få litt spilletid, men uansett er laget det viktigste, sier VM-troppens «Benjamin».

Landslagssjef Christian Berge måtte innse at Norge ikke viste all verden i 1. omgang. Ettmålsledelse 16–15 mot et land som Nederland skremmer ikke vettet av gruppemotstanderne i VM. Strekspilleren Magnus Gullerud var den store beholdningen med fire mål på like mange skudd, mens målvakt Espen Christensen slet bak et skuffende forsvar.

– Vi må lære av Gullerud, vi må ha være hardere, tøffere, fastslo Bent Svele på TV2-sendingen.

Det ble bedre etter hvilen, ikke minst på grunn av at Alexander C. Blonz glitret på kanten, og Eivind Tangen var atskillig mer treffsikker enn han hadde vært i 1. omgang. Bakover var det også hakket bedre enn de første 30 minuttene. Dermed ble det en solid seier.

Søndag skal de norske håndballherrene møte Brasil i Nordstrand Arena.