HET LØRDAG: Thorir Hergeirsson og håndballjentene våknet opp til kraftige demonstrasjoner på TV-skjermene i Nancy lørdag formiddag. Landslagssjefen var fortsatt også het etter eksplosjonen i pressesonen fredag kveld.

Slik forklarer Thorir Hergeirsson eksplosjonen

NANCY (VG) Det koker i Frankrike. Fredag kveld kokte det over for Thorir Hergeirsson også. Håndballsjefen slår alarm om utviklingen i internasjonal toppidrett.

– I’m not coach for the journalists. I’m coach for the players, ropte landslagssjefen til representanter for det europeiske håndballforbundet i pressesonen etter seieren over Ungarn fredag kveld:

Han la også inn en et «Jesus Christ» for å understreke forbannelsen over kryssende beskjeder om at han ble bedt om både å snakke i sonen og på den offisielle pressekonferansen.

– Det var uvanlig firkantede krav til hvor vi måtte være til enhver tid. Jeg følte at jeg skulle være fire plasser samtidig. Jeg klarer bare en, sier han dagen etter opptrinnet.

Han kaller opplegget til EM-arrangøren etter kamp for «stivbent». Også de norske spillerne ble, ifølge Hergeirsson, forstyrret i sine faste, fysiske rutiner etter EM-kampen.

– Det er ikke bra når det begynner å gå utover både prestasjoner og helse, begrunner han.

– Alt er viktig. Vi er aktører som er med på alt, mens de andre aktørene bare kan tenke på sitt. Jeg kan forstå det, men utfordringene blir for spillerne som skal være med over alt, sier Hergeirsson etter å ha sovet en kort natt på Hotel Mercure i den nordfranske byen.

– Da koker det over og det kommer en liten geysir, spør TV 2 islendingen.

– Ja. Jeg liker å få det ut og bli ferdig med det, hevder han.

Men Thorir Hergeirsson er så langt fra ferdig. Han trekker frem at fotballandslagets sjef var innom samme tema tidligere i høst.

– Jeg kan støtte Lars Lagerbäck: Toppidretten skal passe seg for ikke å bli spist opp av alt rundt. Vi må huske at det er den utøvende idretten som er kjerneaktiviteten, sier Hergeirsson.

Han liker åpenbart ikke utviklingen hvor tradisjonelle og sosiale medier, sponsorer og arrangører stjeler stadig mer av tiden.

– Jeg tror vi er i et skifte hvor omgivelsene og utviklingen – mye av dem er positiv og flott – spiser opp veldig mye. Vi er i ferd med å bevege oss inn i en helt annen hverdag for toppidretten. Særlig da knyttet til mesterskap og store begivenheter, sier islendingen som har ledet landslaget i snart 10 år. Før det var han trener under Marit Breivik fra 2001.

– Jeg har et visst grunnlag for å si noe om det og jeg opplever at det blir stadig mindre tid til å drive med trening og sport og det som er knyttet til det. Totalt sett henger det på mye annet, sier han og fortsetter:

– Så vil veldig mange si at «det er sånn det er Thorir, det må du finne deg i, det er utviklingen og sporten er avhengig av det ene og det andre». Det kan godt hende, men det nærmer seg et tidspunkt hvor vi må ta diskusjoner om prioriteringene. Hvis vi ikke skal forringe det sportslige produktet. For vi må trene, hvile og forberede og det er fortsatt bare 24 timer i døgnet.

Det er hele tre dager til Norge møter Nederland tirsdag kveld. Dermed bevilget også landslagssjefen seg litt fri på lørdag. Han ble intervjuet av pressen mens demonstrasjonene fra «de gule vestene» bølget over tv-skjermen i bakgrunnen. Politiet brukte tåregass mot demonstrantene.

Thorir Hergeirsson har en viss sympati for opprørerne:

– De er gode til å protestere. De har en kampglød i seg. Det er interessant. Jeg kjenner ikke franskmenn så godt, men jeg liker at folk står opp for sine meninger, sier han.

Sjefen er ikke redd for egen sikkerhet. VG observerte lørdag et opptog med demonstranter tett fulgt en tropp med politifolk i Nancy. Norges EM-by er preget av et stort oppbud av politifolk utstyrt med hjelmer, skjold, batonger og våpen.

– Vi har ikke blitt utsatt for noe, men vi har registrert at kamper er blitt flyttet og registrerer litt av det som kommer på nyhetene. Det blir protester i Nancy, men det skal skje i roligere former, sier islendingen.

