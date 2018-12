Katrine Lunde i storform da Norges EM-håp ble forsterket

NANCY (VG) (Nederland – Norge 16–29) God målforskjell og Ungarn kan bli Norges redning i EM-dramaet som lever videre i minst et døgn til - pluss en Katrine Lunde i storform.

En god keeper gir gode forutsetninger i håndball. I kveld hadde Norge den aller beste.

Katrine Lunde stod som en levende vegg, og Norge leverte i alle lagdeler da Nederland ble slått 29–16.

38-åringen mellom stengene viste veien bakerst. Banens beste leverte mange gode, og et par enorme redninger stengte døren for nederlenderne gang på gang.

– Hun var veldig, veldig god. Det gjør at vi kan skape ennå mer offensivt. Og vi burde scoret over 30 i dag, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG.

– Dette var selvfølgelig gøy. Og moro at laget leverer sånn, fulgte Lunde opp.

Hun smilte da laget møtte pressen etter kampslutt. I en hui og hast gikk de gjennom intervjuområdet. Det var ingenting å miste. Spania står på motsatt banehalvdel om bare noen få timer.

Onsdagen blir nervepirrende sett med norske øyne.

Etter kampen fikk laget en gladmelding:

Slik kan de gå videre

– Dette var bra hele veien. Vi viser at det er skikkelig liv i det laget her. Nå skal vi gjøre vårt, sier Veronica Kristiansen til VG, med et bredt smil rundt munnen etter kampslutt.

Norge trenger fortsatt hjelp om de skal nå semifinalen i EM. Små marginer vil avgjøre det hele.

Men etter seier 29–16 over Nederland tirsdag, er håpet om videre spill blitt noe sterkere.

Forutsetningene er klare: Norge må slå Spania onsdag. Samtidig må Ungarn slå Romania. Dette blir den store nøkkelkampen.

– Jeg er glad vi spiller mot Spania først. Hadde de spilt først hadde vi kanskje mistet litt fokus. Nå forbereder vi oss på samme måte som i dag. sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Norges stjerneskudd blir litt sjenert av all oppmerksomheten hun har fått:

Hvis de norske jentene skal gå videre, vil det bli på målforskjell. For ved scenarioet over – vil flere lag ende på seks poeng:

Alternativ 1: Nederland slår Tyskland. Da vil Norge gå forbi Romania og Ungarn med bedre innbyrdes målforskjell mellom de involverte lagene.

Alternativ 2: Tyskland slår Nederland. Da er Norge avhengig av bedre innbyrdes målforskjell mellom Tyskland, Norge og Ungarn.

Etter storseirene over Ungarn og nå Nederland, vil den gode målforskjellen sende Norge videre om Ungarn vinner onsdag.

Se Lundes elleville dobbeltredning her:

Onsdagens meny for EM-dramaet Spania – Norge 15:45 Ungarn – Romania 18:00

Nederland – Tyskland 21:00

Herjet med Nederland

Det er kun 17 timer til neste kamp for Norge. Den går mot Spania onsdag 15:45. At de får så kort restitusjonstid har vakt reaksjoner .

– Gode kamper gjør at det blir lettere å sove, får håpe vi får roet ned kroppen raskt, sier Bredal Oftedal.

Mot Nederland tirsdag var det uthvilte og tente jenter som gikk ut på parketten og rett i strupen på de oransje fra start. Norge ledet med fire mål før nederlenderne fikk sitt første.

Kaptein Stine Bredal Oftedal og supertalentet Henny Reistad sto spesielt godt frem.

Til pause ledet de med komfortabelt 15–7. Smilene var på plass, spillet satt – etter bytte av vertsby fra Brest til Nancy har Norge vært i storslag.

Norges målscorere Stine Bredal Oftedal 4 Heidi Løke 1 Malin Aune 4 Henny Reistad 5 Veronica Kristiansen 2 Sanna Solberg 3 Marit Røsberg Jacobsen 5 Kari Brattset 1 Camilla Herrem 2 Emilie Hegh Arntzen 2

Hvis Norge noen gang hadde mistet håpet på videre spill i mesterskapet, var det ingen tegn å spore til det i kveld.

Marit Røsberg Jacobsen meldte seg på med hele fem mål. Hun ble mestscorende sammen med Henny Reistad.

– Nå er det bare å komme oss fort tilbake til hotellet. Spise, og få sove så fort som mulig, forteller Reistad.

– Hva er planen for å restituere raskt?

– Å ta på kompresjonsbukser, spise og sove. Det er det som gjelder nå, sier Veronica Kristiansen.

– Får dere sove da?

– Forhåpentligvis!

Nå lever iallfall EM-drømmen, i minst et døgn til.

