SKJEBNEKAMPEN: Norge hadde sjansen til å gå til semi dersom de slo Sverige med minst fem mål. Det ble bare tre.

Håndballgutta gjør endringer etter EM-nedturen

Publisert: 22.03.18 10:12 Oppdatert: 22.03.18 10:33

I tillegg til at Golden League-troppen ser ganske annerledes ut sammenlignet med EM-troppen, tar det norske herrelandslaget flere grep etter at semifinaleplassen i EM glapp på bittert vis.

Laguttaket er blant annet preget av færre strekspillere og høyrebacker enn hva som var tilfellet til EM.

Fra mesterskapstroppen er både Eivind Tangen, Gøran Sørheim og Joakim Hykkerud utelatt til turneringen i april. I tillegg er keeper Espen Christensen uaktuell, i og med at han skal bli far i samme periode.

Av nye fjes er Elverum-spiller Magnus Fredriksen inne i varmen, samt Kolstads Lasse Balstad. I tillegg har Christian Berge tatt med to nye kantspillere, i Sebastian Barthold og Kevin Gulliksen.

– Du tok med deg kun to kantspillere til EM (Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen), noe som ble omdiskutert. Burde du hatt med flere?

– Både ja og nei. Magnus Jøndal brant en del, men samtidig så vi at begge de to kantene vinner 15 baller for oss forsvarsmessig. Man kan ikke kun se den ene veien, sier landslagssjef Christian Berge til VG.

Han er fornøyd med at Norge angrepsmessig fremsto mer uforutsigbare under EM enn i tidligere mesterskap. Forsvarsmessig buttet det mer mot.

– Der bommer vi litt. Særlig i taklingssituasjoner, hvor vi ikke klarer å stoppe motstanderen tidlig nok. Vi rygger når taklingen skal settes. Vi står og venter i situasjoner.

Mye forberedelse

Spillerne har også gitt sin evaluering av mesterskapet, og landslaget har blant annet kommet frem til at de kanskje forbereder seg litt vel mye inn mot kamper. Dermed kan deler av det intuitive spillet forsvinne, og spillerne bli for tenkende.

Fakta Hele Golden League-troppen Keepere: Torbjørn Bergerud (Holstebro) og Kristian Sæverås (Malmö). Venstre kantspillere: Magnus Jøndal (GOG) og Sebastian Barthold (Aalborg). Høyre kantspillere: Kristian Bjørnsen (Wetzlar) og Kevin Gulliksen (Elverum). Bakspillere, høyre: Magnus Abelvik Rød (Flensburg), Kent-Robin Tønnesen (Veszprém) og Harald Reinkind (Rhein-Neckar Löwen). Bakspillere, midt: Christian O’Sullivan (Magdeburg), Magnus Fredriksen (Elverum) og Gøran Johannessen (GOG). Bakspillere, venstre: Espen Lie Hansen (Nantes), Sander Sagosen (PSG), Lasse Balstad (Kolstad). Strekspillere: Bjarte Myrhol (Skjern), Magnus Gullerud (Minden) og Henrik Jakobsen (GOG).

Keeperspillet var også et stadig tilbakevendende tema under EM, ikke minst etter mellomspillkampen mot Kroatia, da Torbjørn Bergerud sa unnskyld på direktesendt TV like etter kampslutt. Da hadde han kun stoppet seks av 26 kroatiske skudd under kampen.

Totalt sett i EM endte Bergerud med en akseptabel redningsprosent, med 34. Espen Christensen, som kun fikk korte innhopp, lyktes ikke og ble stående med 15 i redningsprosent.

– Det er første gang vi ikke har hatt suksess med å sette inn Espen, for han er egentlig en joker. Denne gangen ble det ikke slik. Når vi ser på redningsprosenten til keeperne, er den ikke dårlig i mesterskapet «all over». Vi slipper inn litt for mye mot både Frankrike og Kroatia. Men det henger samtidig sammen med et mindre taklende forsvar, sier Berge.

Skuffet

Evalueringen av årets EM i Kroatia ble nylig avsluttet, og Berge sitter igjen med noen flere svar på hvorfor det gikk som det gikk i mesterskapet. Norge var uhyre nær ved å ta seg til en semifinale, men røk til slutt ut på ørsmå marginer.

– EM var resultatmessig ikke godt nok. Vi er skuffet over det, slår landslagssjefen fast.

Nøkkelkampen i EM ble gruppespillkampen mot Frankrike, en kamp Norge lenge hadde i sin hule hånd. Men til tross for å ha ledet gjennom store deler av kampen, glapp det på slutten. Frankrike vant med ett mål, og stjernespilleren Nikola Karabatic uttalte etterpå at seieren ikke føltes fortjent .

Hadde Norge hatt poeng i den kampen, hadde håndballgutta vært i semifinale.

Etter EM har Berges team analysert seg fram til at Norge «som vanlig» var gode til å holde et høyt tempo, men ikke flinke nok til å styre det.

– Nå er tiden inne til å finne balansen mellom å spille kynisk med et offensivt hode, men samtidig dra ned tempoet når det trengs, slår han fast.

Mørk-saken utfordrende

På tampen av gruppespillet fikk håndballgutta en spesiell sak i fanget , samme dag som de skulle møte Østerrike. Landslaget ble trukket inn i Nora Mørk-saken ved at hennes private bilder på avveie skulle ha blitt eksponert for spillerne.

– Det var jo en utfordring, jeg er en av dem som ikke bruker å lese hva som står i media underveis i et mesterskap, men det ble vanskelig i denne situasjonen, sier Berge.

Han forteller at håndballgutta ikke var forberedt på tidspunktet saken dukket opp, og at de hadde håpet på ro under mesterskapet. Samtidig er han fornøyd med måten saken ble løst på, og innrømmer at det er læring i det også.

– Vi fikk sagt det vi ønsket å si, og dreide fokuset over på arbeidsoppgavene.