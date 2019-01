Norge til VM-finalen etter drama mot Tyskland: - Vi skal ta det gullet

HÅNDBALL 2019-01-25T21:02:10Z

HAMBURG (VG) (Tyskland-Norge 25–31) VM-finalen blir et drømmemøte mellom Norge og Danmark etter at «Berge Boys» knuste Tyskland i løvens hule i Hamburg fredag kveld.

Publisert: 25.01.19 22:02 Oppdatert: 25.01.19 22:46

Norge var i VM-finalen også sist, altså for to år siden. Den gang ble det sølv. Nå sikter de norske gutta på gull, men Danmark imponerte stort i sin semifinale mot Frankrike tidligere fredag. Mikkel Hansen førte an i 38–30-seier. Søndag møtes de til finale i Boxen - med 15 000 dansker og noen nordmenn på tribunen.

– Vi er revansjsugne, vi skal ta det gullet, sier Gøran Johannessen til VG.

– Er muligheten der?

– Ja, absolutt. Selv om vi ble banka forrige gang, har vi slått Danmark før.

Landslagssjef Christian Berge var «vanvittig glad» i TV3-studio etterpå, men han likte dårlig en del av det tøffe tyske spillet:

– Aller verst var det da de tok livtak på Sander. Sånn kan vi ikke ha det.

Den dårlige nyheten for Norge er at høyrebacken Magnus Abelvik Rød (21), som spilte en kjempekamp, måtte hinke av banen helt mot slutten.

































1 av 15 NORGE KLARE FOR FINALE: Norge slo Tyskland og er klare for drømmefinale mot Danmark. BJORN S. DELEBEKK

Det norske legeteamets Harald Markussen opplyser til VG at nærmere undersøkelser vil fastslå om Rød har krampe eller strekk. Finalen kan være i fare.

Derfor var han ikke med på den norske seiersdansen etter 60 intense minutter, der Norge stort sett lå to eller tre mål foran.

Det kunne heller ikke Kent Robin Tønnesen, som ble skadet før VM, men som var med i TV3-studio.

– Jeg har gåsehud, fastslo han.

– Vi spiller smart, sa Christian Berge etterpå.

– Det var vanskelig å gi spillerne beskjeder, men de tar veldig gode avgjørelser.

– Nå er det godt for spillerne å komme tilbake til klubbene sine i Bundesliga og si at de har slått Tyskland.

En av dem er Magnus Gullerud:

– Utpå der var det ren adrenalin. Mye fokus på å gjøre hvert forsvar bra og lar tida gå. Det er ikke før de siste tre-fire minuttene at vi tenker at dette kan gå inn, sier Gullerud til VG.

– Det kom til et punkt der vi merket at de ble slitne og ikke kom med samme energi, og da klarte vi å holde dem unna, som er glad for at dommerne delte ut tominuttere for tyskernes tøffe spill.

– Hvor deilig var det å stilne tyskerne?

– For oss som spiller i Tyskland til daglig, var det veldig gøy. Om det blir sånn at vi klarer å kjempe oss i mellomspillet for å slå ut Tyskland her (i Tyskland) og så Danmark i Danmark (i finalen)... Det hadde vært helt sprøtt, sier han, og svarer «selvfølgelig» på om det er mulig.

På forhånd ble det tyske forsvaret trukket fram som Norges verste utfordring, og i løpet av de fem første minuttene kom det bare én norsk scoring. Men også nordmennene viste at de også kan spille forsvar - mot tyskernes dårligste del: Etablert angrep.

12 500 tilskuere - noen få av dem nordmenn - laget et vanvittig liv på tribunene fra start. Det ble stillere da Norge for første gang var i ledelsen på 4–3.

En herlig kontring og Magnus Gullerud-scoring sendte Norge i tomålsledelse for første gang i kampen: 9–7. Det fortsatte på 11–9, og Tyskland-sjef Christian Prokop tok sin første timeout.











1 av 4 STYGG: Uwe Gensheimer setter albuen i sin lagkamerat i Paris Saint-Germain, Sander Sagosen. Tyskeren fikk to minutters utvisning. Kanskje burde det ha vært rødt kort. BJØRN S. DELEBEKK

Fem minutter før pause startet dramatikken for alvor. Først sendte Uwe Gensheimer sin klubbkollega Sander Sagosen i gulvet med en tøff albue. Det ga «bare» to minutters utvisning.

– Jeg synes dommerne godt kunne ha gitt rødt kort, sa Kent Robin Tønnesen i TV3-studio.

Like etter var det Henrik Pekeler som ble vist to fingre. Norge benyttet muligheten til å ta tremålsledelse.

Så fikk også Norge to mann utvist, Petter Øverby og Magnus Gullerud, men i noen hendelsesrike minutter før pause klarte likevel Norge å holde seg to mål foran: 14–12.

– De får lov til å fighte. Noen ganger går det over grensen, men jeg synes dommerne gjør en god innsats, sa TV3-ekspert Joachim Boldsen.

Magnus Abelvik Rød fikk tillit fra start som høyreback, og bundesligaproffen gjorde en sterk 1. omgang med fem mål på syv forsøk. Tidlig i 2. omgang sørget han for en tysk utvisning som sørget for at Norge gikk opp i tremålsledelse.

Da hans venstrehendte kollega Eivind Tangen økte til 19–15, begynte så smått norske håndballfans å bestille billetter til finalen.

På 22–19 fikk tyskernes Hendrik Pekeler rødt kort. Anført av Sander Sagosen og Bjarte Myrhol fortsatte Norge å bøtte inn mål, men samtidig slet gjestene aller bakerst der hverken Torbjørn Bergerud eller Espen Christensen lyktes.

Magnus Abelvik Rød scoret to kjappe som gjorde at Norge ledet med fire mål åtte minutter før slutt. Den ledelsen skulle Tyskland aldri klare å ta igjen, for endelig begynte Bergerud å redde skudd.

Tilskuerne ante et lite håp da Tyskland reduserte til 25–27, men i kjent stil tok Sander Sagosen ansvaret og økte til 28–25.

Kampen var en slags reprise av EM-semifinalen i 2016, da Norge tapte etter ekstraomganger.

Nå fikk Christian Berges gutter sin revansj.