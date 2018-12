KLAR BESKJED: Vilde Ingstad (til venstre) fikk klar beskjed om å sette seg på den norske innbytterbenken. Thorir Hergeirsson mener det er «feil fokus» av jentene og snakke om jubel-nekten etter kampen. Videre mot høyre sitter Linn Jørum Sulland, Malin Aune, Emilie Hegh Arntzen og Henny Reistad. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Ble nektet å juble på benken: – Det er kjipt

BREST (VG) (Norge-Tyskland 32–33) Det var ikke bare banen det gikk galt for håndballjentene. På benken ble de hysjet ned og satt på plass av EHFs delegater. Det likte de omtrent like dårlig som åpningstapet.

– De følelsene man har kommer naturlig. Det er kjipt. Men er det sånn det er så ..., sier Stine Bredal Oftedal til VG og lar ordene henge i luften.

De norske jentene fikk ikke lov til å reise seg på benken for å juble når medspillere scoret eller gjorde andre streke prestasjoner. Det europeiske håndballforbundet ønsker helt tydelig at bare lagledelsen skal kunne påvirke kampen fra sidelinjen.

– Jeg tror de mente at vi klagde på dommerne. Vi har ikke opplevd å bli snakket til så mange ganger under en kamp, sier kapteinen.

Her ser du Stine Bredal Oftedals reaksjon etter sjokktapet:

– Det er helt sinnssykt. Vi fikk lov til å juble en gang. svarer Veronica Kristiansen på et spørsmål stilt av Dagbladet i pressesonen.

– Dere måtte sitte helt stille?

– Ja, vi måtte sitte helt stille. Det kom en med en gang vi løftet en hånd, sier hun til VG.

– Jeg synes de strammer inn reglene mer og mer. Det er nesten ikke lov til noe lenger, sier Györ-stjernen som tilbrakte uvant mye tid på innbytterbenken etter å ha levert en kamp under middels.

Kari Brattset ble hysjet ned av delegatene til det europeiske håndballforbundet.

– Vilde (Ingstad) og jeg fikk også beskjed om å sette oss da vi reiste oss og jublet etter en god takling, forteller Kristiansen.

Kilder i EHF opplyser til VG at dette var tema på det tekniske møtet før mesterskapet. Der var Norge representert sammen med den tyske, rumenske og tsjekkiske landslagsledelsen.

– Vår hovedleder Mads Stian Hansen var på teknisk møte, der ble det eksplisitt sagt at spillerne kunne juble for egne scoringer, men sitte under kampen. Slik opptrådde også Tyskland, melder den norske pressesjefen, Halvor Lea, i en sms.

Thorir Hergeirsson er ikke spesielt interessert i å kommentere det som skjedde på banken i det tapte dramaet mot Tyskland.

– Det må dere snakke med delegatene om. Jeg har ikke fokus på det. Jeg har mer enn nok med det som skjer utpå der, sier han.

Men håndballjentene var ikke fornøyd med at de ikke fikk lov til å leve ut følelsene på innbytterbenken i det tapte dramaet.

– Det er feil fokus om de har fokus på det. Vi skal ha fokus på spillet ute på bane. Så skal de (EHF) holde orden på benkene og alt rundt. Det er en arbeidsfordeling vi må stole på.

