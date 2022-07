STOR STJERNE: Anna Vjakhireva passerer Veronica Kristiansen i OL-semifinalen sist sommer.

Vjakhireva sa ja til Vipers og nei til årslønn på 2,5 mill. kroner

Hun skal ha blitt tilbudt nesten 2,5 millioner kroner i Bucuresti. Men Anna Vjakhireva (27) valgte Vipers fremfor kvinnehåndballens beste lønn. Russeren får ifølge trener Ole Gustav Gjekstad langt dårligere betalt på Sørlandet.

Publisert: Nå nettopp

Stort sett alle lønninger i internasjonale håndball regnes som nettolønn. Det vil si at den russiske stjernen må tjene 4–5 millioner kroner – før norsk skatt – for å få like god økonomisk uttelling i Kristiansand.

– Nei, det får hun på ingen måte, sier Gjekstad med en latter til VG.

– Det er ikke pengene som har dratt Vjakhireva til Kristiansand, legger han til.

– Får hun en lønn på «norsk nivå»?

– Jeg kan ikke si noe om lønnen hennes, men hun er tilbudt veldig mye mer penger flere andre steder, svarer Vipers-sjefen om overgangen fra Rostov-Don, som krevde en tøff prosess.

Den rumenske utgaven av Eurosport skrev i juni at Russland største håndballstjerne var tilbudt 20.000 euro – over 207.000 kroner – i måneden for å spille i CSM Bucuresti. Det skal være det samme som Cristina Neagu (fire ganger kåret til verdens beste) får i klubben.

Opplysningene er gjengitt både i Sport-Express og Rostov Gazetta i Russland.

Eurosport meldte i detalj hva flere av Bucurestis største stjerner vil tjene pr. måned kommende sesong. Franske Grace Zaadi får 18.000 euro, mens lønnen til rumenske Crina Pintea er 14.000 euro. Eurosport opplyser at det er mer enn verdensmesterne, Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune, får i klubben. De norske jentenes lønn blir ikke oppgitt i detalj.

Håndballkvinnenes lønninger er lavere enn mennenes i samme sport og kan ikke sammenlignes med for eksempel herrefotball. Men det er likevel ingen tvil om at Vjakhireva fikk et kvinnehåndballens drømmetilbud av Bucuresti.

Gjekstad mener at «ganske mange spillere» har valgt Vipers i stedet for økonomisk bedre tilbud i andre klubber. I juni vant Kristiansand-klubben Champions League for andre år på rad med utenlandske stjerner som Isabelle Gulldén, Ana Debelic, Markéta Jerábková og Jana Knedlíková på laget.

– De må nesten svare selv, men jeg tror en del spillere har sett at det finnes en viss trygghet i Vipers når det gjelder økonomi. Noe det mange steder ikke har vært i coronaperioden. Mange spillere opplever Norge som et stabilt sted å være. I tillegg så sender det jo noen signaler at vi lykkes med flere internasjonale spillere på laget, sier Gjekstad.

Den russiske stjernen besøkte Vladimir Putin etter OL-gullet i 2016, men har slitt med motivasjonen etter OL i Tokyo sist sommer.

– Vi er veldig tydelige på at vi ikke har noen mulighet til å matche lønnsnivået i mange andre klubber. Vi er langt unna, sier Gjekstad.

Viaplays ekspert, Karoline Dyhre Breivang, har vunnet Champions League med Gjekstad i Larvik. Hun forstår Anna Vjakhirevas valg ved å gå til norsk håndball som har vunnet alle de gjeveste titlene de siste seks månedene.

– Det kan hende at hun er nysgjerrig på den norsk kulturen og en ny treningshverdag. Hun har jo vært litt lei håndball. Det har vært mye trykk på henne, sier Breivang.