Sanna Solberg-Isaksen etter å ha blitt «player of the match».

Toppscoreren etter «skandalekampen»: − Det kunne vært unngått

CASTELLÓN (VG) (Norge-Puerto Rico 43–7) Hun satte personlig målrekord på landslaget. Men Sanna Solberg-Isaksen er ikke fornøyd med det nye VM-opplegget hvor 24 av 32 nasjoner går videre til hovedrunden.

TV 3-ekspert Ole Erevik kaller Norges nedsabling av Puerto Rico for «en skandale for sporten», mens Johan Flinck fra Aftonbladet bruker ordet «parodi» på Norges 36-målsseier i den første kampen av hovedrunden. Sverige fulgte opp Norges match med å knuse Kasakhstan 55–20 i kampen etter.

– Jeg synes det kunne vært unngått, sier den kampens beste spiller, Sanna Solberg-Isaksen etter 10 mål på bare 30 minutters spilletid. Det er «pers» for 31-åringen – den gamle var på ni mål mot Sveits (2018).

Puerto Rico tapte 55–15 for Nederland og 48–10 for Sverige, men fikk på grunn av seieren over enda svakere Usbekistan følge de to mye bedre europeiske nasjonene fra gruppespillet i Torrevieja og opp til hovedrunden i Castellón.

– Det kunne vært løst med at to av fire nasjoner gikk videre og da ble et B-sluttspill for de andre lagene. Det er bra at alle lagene i VM får matchet seg, men jeg synes det holder med at de er i et gruppespill, sier Solberg-Isaksen.

– Det kan godt hende at det hadde vært en løsning, følger Stine Bredal Oftedal opp.

Nå er VM slik at bare dette svakeste lagene havner i den såkalte Presidents Cup – opprettet av IHF-president Hassan Moustafa – foran herre-VM i 2007.

– Det er litt synd at det blir sånn. En ting er å ha to kamper i gruppespillet, men det er for stor forskjell inn i en mellomrunde. Vi har som journalistene i VM vært positive til Iran, sier Oftedal til VG.

– Jeg har aldri opplevd så store forskjeller i hovedrunden av et mesterskap. Så det er noe nytt. Jeg er enig med Sanna. Kampantallet i VM kunne for eksempel vært kuttet ned fra ni til åtte, sier Camilla Herrem til VG.

Sanna Solberg-Isaksen synes også at de svakeste nasjonene kunne vært fordelt bedre på de forskjellige gruppene.

– Hvis vi ser på Frankrike så har de møtt europeiske lag som kan gi litt matching. Men det får vi ikke i disse kampene. Det er litt synd for det videre i VM, en samtidig så får vi nå to gode kamper mot Sverige og Nederland før en eventuell kvartfinale. Det er bra.

OL-vinner Frankrike møtte Slovenia, Montenegro og Angola innledende før Polen, Serbia og Russland nå er motstandere i hovedrunden.

VG spør om det hadde vært enklere å holde nivå og trykk med fem tøffere kamper enn tre i VM-innledningen.

Info VG-børsen Silje Solberg 5 3 redninger/6 skudd – 1 feil Rikke Granlund 7 9 redninger/13 skudd Henny Reistad 2 2 mål/5 skudd – 1 feil Emilie Hegh Arntzen 5 1 mål/1 skudd – 1 feil Veronica Kristiansen 3 1 mål/1 skudd – 3 feil Nora Mørk 4 1 mål/1 skudd – 1 feil Vilde Mortensen Ingstad 6 4 mål/5 skudd Moa Högdahl 7 3 mål/3 skudd – 1 feil Marit Røsberg Jacobsen 7 5 mål/6 skudd – 1 feil Camilla Herrem 7 7 mål/8 skudd Sanna Solberg-Isaksen BB 8 10 mål/12 skudd Kristine Breistøl 5 1 mål/2 skudd – 1 feil Emilie Hovden 6 3 mål/4 skudd – 1 feil Maren Aardahl 7 4 mål/4 skudd Thorir Hergeirsson (trener) 6 Vis mer

– Ja, ja. Helt klart, svarer venstrekanten som er godt fornøyd med å ha klart den konsentrasjonsprøven det er å sette 10 av 12 skudd mot en svak motstander.

Men landslagssjef Thorir Hergeirsson er ikke helt med på tankene til spillerne.

– Jeg skal ikke begynne å diskutere konkurransemodeller her. Jeg har nok med å forholde meg til laget, sier han.

– For min del så vil jeg vise raushet for å slippe de svakere nasjonene til. Så ser man hvor landet ligger. Vi har aldri gjort dette før. Med fasiten i hånden så må man spørre seg om det er dette man vil, sier Hergeirsson som er tilhenger av VM-utvidelsen.

– Man må ta hensyn til publikum og mediene. Men rent sportslig så er det ingen som har vondt å måle seg mot de beste lagene. De får en realitetssjekk og referanser som de har kjent på kroppen.

– Kan tre av seks kamper mot svak motstand være en bakdel for Norge rent sportslig i VM?

– Men sånn var det også i OL. jeg velger å tenke at kampene mot Romania, Sverige og Nederland er tøffe kamper. Jeg tror vi har fått tøff nok motstand hvis vi tar oss til en kvartfinale, svarer Hergeirsson.

Målvakt Rikke Granlund hadde en redningsprosent på 69 i 2. omgang mot Puerto Rico.

– Uavhengig av motstander er det alltid gøy å gjøre en god kamp. Men jeg forberedte meg annerledes enn jeg ville gjort mot Sverige for eksempel. Jeg studerte ikke skytterne til Puerto Rico, forteller Oslo-jenta.