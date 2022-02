Seks uker på vei kom marerittbeskjeden: – Alt stoppet i den stolen

Tidligere landslagsspiller Hanne Halén (42) mistet ett barn, ble så gravid utenfor livmoren og fikk den mest nedslående beskjeden da hun var på vei for tredje gang. Én test ble avgjørende for at Calisi (fem måneder) kom til.

