Medier: Heidi Løke til Vipers Kristiansand

Under et år etter at hun signerte for gamleklubben Larvik, skal landslagshelten Heidi Løke ha valgt en annen destinasjon.

Det skriver NRK og Hamar Arbeiderblad.

– Jeg har ikke noe å si om det. Foreløpig er det en spekulasjon, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til VG, som går med på å karakterisere Løke som «en god spiller».

Gjekstad er selv fra Sandefjord og vil i så fall pendle samme veie, og har vært strekspillerens trener ved to anledninger. Den siste endte med Champions League-triumfen i 2011.

Løke skulle egentlig returnere til Vestfold og Larvik, men klubbens enorme økonomiske problemer sørger for at overgangen blir vanskeligere å gjennomføre. LHK er degradert til 1. divisjon, og tirsdag meldte Sandefjords Blad at Løke ikke ville bli med ned.

Storhamar har jobbet hardt for å beholde Løke, men trener Arne Senstad sier til avisen at de ikke lyktes med det:

– Jeg bekrefter at Heidi ikke kommer til å spille for Storhamar, sier Senstad til VG.

VG skrev tidligere om at reiseveien fra hjemstedet i Sandefjord og til Hamar var for lang for å pendle, og at det var en av hovedgrunnene til at Løke ønsket å bytte til Larviks hvite trøye. Men etter at Larvik ble flyttet ned i 1. divisjon har det sportslige tilbudet i klubben blitt for svakt for Heidi Løke - tidligere kåret til verdens beste håndballspiller.

– Det ser ikke bra ut. Så ærlig må jeg være. Det går an for en landslagsspiller å spille i 1. divisjon, men minimumsnivået er et lag som kan kjempe om opprykk til eliteserien, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til VG i mai.

VG fulgte sist høst Løkes pendling fra Sandefjord til Hamar. Nå kan det bli til Kristiansand Heidi Løke skal kjøre:

NRK melder på sin side at Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad ikke ønsker å kommentere Løkes klubbvalg, men hevder å ha kilder på at Løke selv har bestemt seg for å velge Vipers. Statskanalen melder at det står på Larvik: En avtale med den økonomisk skakkjørte Vestfold-klubben gjenstår før overgangen kan gjennomføres.

VG har ikke lykkes å nå Heidi Løke. Vipers mister strekspilleren Mathilde Kristensen til dansk håndball, mens Hanna Yttereng fortsetter. Julie Andenæs fra Larvik er hentet inn som erstatter for Kristensen.

