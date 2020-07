LIVSHISTORIE: Camilla Herrem kommer til høsten med bok om sitt liv i og utenfor håndballen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Camilla Herrem snart klar med bok: – Jeg gleder meg ekstremt

I oktober kommer boken om Camilla Herrem. Den utadvendte 33-åringen ser frem til å fortelle om sitt liv både på og utenfor håndballbanen i «Camilla uten filter».

– Nå kommer hele historien fra A til Å. Det er spennende. Jeg gleder meg ekstremt mye til at den kommer ut, sier Herrem til VG.

Hun er kjent gjennom 14 strake mesterskap for håndballjentene. Halvparten av dem har gitt norsk gull og full feiring med Herrem syngende på Stavanger-klassikeren «Tore Tang» på seiersfesten.

– Jeg har alltid vært en åpen person. Jeg har ikke hatt noe filter. Men det er mye folk ikke kjenner til utenom håndballbanen, sier hun.

Camilla Herrem vil ikke avsløre noe mer om innholdet, men bokens omslag er allerede lagt ut av Kagge Forlag.

Hennes agent de siste årene, Øystein Dalen, hadde ideen til boken. Den blir ført i pennen av Geir Svardal. Adresseavisens journalist har tidligere skrevet bøker om Petter Solberg, Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg.

– Camilla har gjennom en lang karriere opplevd både fine ting og toppidrettens skyggesider. Hun har spilt for en klubb i et veikryss i Romania, for en dansk klubb som holdt på å gå konkurs, og vært ensom i Makedonia. Hun har en historie å fortelle, mener Dalen.

Selv sier Camilla Herrem:

– Når vi går gjennom alt så tenker jeg: fy fader, det er jo ganske stort. Vi vant OL i London i 2012, men jeg var bare fire dager hjemme før jeg dro på treningsleir i Tyskland med Byåsen. Man rekker ikke å ta en pust i bakken og se hva man egentlig har vært med på.

Men nå har hun ikke spilt en håndballkamp siden mars. Fredag skulle hun vært i Tokyo. Men OL-åpningen er utsatt til 2021.

– Det ble en helt annen sommer enn jeg hadde sett for meg. Jeg krysser fingrene for at det blir OL neste år, sier hun.

Flere av Herrems lagvenninner gjennom 247 landskamper har før kommet ut i bokform. Heidi Løke har gitt ut to. Gro og Anja Hammerseng-Edin også publisert flere bøker.

Publisert: 24.07.20 kl. 17:35

