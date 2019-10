Follo-spiller utestenges i syv kamper for dette: – Kunne godt vært lengre

Follo-spiller Benjamin Hallgren er ilagt syv kampers karantene av Norges Håndballforbund etter at han skallet til Fyllingens Jakob Weidemann nylig. Klubben anker dommen. Også Kristiansand-spiller Erik Köpp har fått karantene i tre kamper.

Episoden med skalling oppsto i eliteseriekampen lagene imellom 6. oktober. Tirsdag var Hallgrens straff klar. Håndballforbundet bekrefter karantenen på sin nettside. Det var Bergensavisen som meldte nyheten først.

«Spiller Benjamin Hallgren, Follo HK, ilegges karantene fra alle kamper til det laget han deltok for har spilt 6 – seks – kamper. Straffen kommer i tillegg til det automatiske funksjonsforbudet på én kamp. Utelukkelsesperioden settes maksimalt til 60 dager», heter det i kjennelsen fra sanksjonskomiteen.

I Follo-leiren reagerer man på lengden på utestengelsen. Klubben kommer til å anke.

– Vi synes avgjørelsen er tatt på et emosjonelt og følelsesmessig grunnlag, og ikke står i forhold til håndballforbundets tidligere rettspraksis, sier sportslig leder Knut Håland til VG.

LENGRE: Daglig leder i Fyllingen, Vidar Gjesdal, mener straffen kunne vært enda strengere. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Mener karantenen kunne vært lengre

Fyllingen-ledelsen mener på sin side at Hallgrens karantene på syv kamper ikke er for mye.

– Slik vi ser det, så kunne den godt vært lengre. Men det er ikke straffen som har vært viktigst for oss. Dette er en alvorlig sak fordi det skaper presedens for fremtidige hendelser, sier Vidar Gjesdal til Bergensavisen.

Håland i Follo argumenterer med Erik Köpp i dag er ilagt tre kampers karantene for et spark som traff Follo-spiller Victor Helsinghof i fjeset i en cupkamp i september. Akershus-klubben ser ikke den store forskjellen på de to hendelsene.

Situasjonen skjedde mens spillerne lå nede. Tidligere Bundesliga-proff Köpp mener at det hele var et uhell. VG har vært i kontakt med KIF Håndball, men leder Tommy Egeli har foreløpig svart på om klubben anker avgjørelsen eller ikke.

Det er uansett lite trolig at Köpp får spille onsdagens kvartfinale i cupen mot Elverum.

