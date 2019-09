TRENERKANDIDAT: Børge Lund (til venstre) er i dag heltidsansatt som Christian Berges assistent på landslaget. Han er en av to kandidater til å bli Elverum-trener fra neste sesong. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Børge Lund kan bli ny Elverum-trener

LILLEHAMMER (VG) (Elverum-PSG Handball 22–25) De rystet Champions League-favoritten i tidenes publikumskamp i norsk håndball. Men Elverum kan få en trenerutfordring om suksessen skal fortsette på øverste nivå i Europa.

Elverum håper å sitte igjen med en million kroner i overskudd etter rekordkampen med 12.377 tilskuere i Håkons Hall. Klubben solgte supportereffekter for 180.000 kroner og vurderer nå å flytte en ny Champions League-kamp ut av Elverum. Antagelig til Storhamars ishockeyarena i nabobyen Hamar.

Men utfordringene står likevel i kø for Elverum.

Etter sesongen forsvinner nemlig suksesstrener Michael Apelgren, pluss Magnus Fredriksen og flere av de beste spillerne. Dessuten strammes Champions League inn til bare 16 lag. Nåløyet blir trangere enn noensinne.

– Elverum står ved en korsvei. Alt håp er ikke ute. Det har gått mange uerstattelige folk ut døren i Terningen Arena tidligere, sier Wenche Nordberg-Schulz, håndballreporter i avisen Østlendingen.

Appelgren har styrt Elverum med suksess helt siden han etterfulgte landslagssjef Christian Berge i 2014. Men neste sesong trener han sist sesongs svenske mestre, Sävehof fra Göteborg.

Nå kan Berges assistent på landslaget, Børge Lund, bli Appelgrens etterfølger. Han var også inne i bildet da svensken ble reengasjert med millionlønn for to år siden.

FORSVINNER: Magnus Fredriksen passerer PSGs Benoît Kounkoud. Neste sesong drar playmakeren ut i Europa. Foto: Geir Olsen

– Vi har hatt fire kandidater. Nå er vi nede i to. Jeg kan bekrefte at den ene av dem er Børge Lund, sier daglig leder, Mads Fredriksen til VG.

– Vi ønsker at det ikke tar altfor lang tid slik at den nye treneren kan sette seg inn i Micke Appelgrens tankegang i løpet av sesongen. Han kommer heller ikke til å ta med seg et nytt team inn, men går inn i det sportslige teamet vi allerede har i Elverum håndball, sier han.

Det er også klart at profilene Magnus Fredriksen og Sigvaldi Gudjónsson ikke kommer til å forlenge. Fredriksen bekrefter til VG. Tysk Bundesliga er sannsynlig for begge. Den danske bakspilleren Sebastian Henneberg kommer til å returnere Danmark og Aalborg.

– I andre klubber ville dette vært krise. Men i Elverum jobbes det så godt med nye spillere, sier Mads Fredriksen. Klubbens sportslige utvalg har klart å håndtere og erstatte 56 spilleravganger på seks sesonger.

Nå må det igjen signeres godt. Stortalentet Simen Holand Pettersen satte inn to mål på PSG og er allerede klar for tre nye sesonger i Elverum.

Elverum er inne i sin femte strake sesong i Champions League. For første gang på øverste nivå. Neste sesong forsvinner de to svakeste puljene. Bare 16 lag får delta mot 28 i dag. Ni nasjoner får friplass. Norge er nummer 16 på klubbrankingen til det europeiske håndballforbundet og er ikke inne.

Den 10.-plassen går til vinneren av Europa League. De seks gjenstående plassene deles ut etter skjønn.

– Vi må være politikere og gjøre det vanskelig for EHF å droppe oss, mener Fredriksen. Han opplyser at Elverum sist sommer «solgte seg inn» og lovte å lage arrangementer det europeiske forbundet sjelden ser.

Lørdag så 12.377 oppgjøret mot PSG på Lillehammer. Den daglige lederen mener at kampen er et godt argument for å ha med den norske klubben videre. Men det er problematisk at Elverum fortsatt ikke har tatt poeng etter kamper mot tøffe motstandere som PSG, Flensburg og Aalborg.

– Vi kommer til å få fortsette i Champions League om vi blir blant de seks lagene som går til sluttspillet, det blir en vurderingssak om vi blir slått ut etter å ha tatt poeng, mens vi er sjanseløse om vi taper alle kampene, vurderer Fredriksen.

Hein Barthold i Norsk Topphåndball liker slettes ikke at EHF vurderer klubber ut og inn av Champions League på skjønn.

– Vi ønsker åpenhet og klare kriterier. EHF har et uakseptabelt system, sier han.

