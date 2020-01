Magnus Abelvik Rød er ute av EM

MALMÖ (VG) Magnus Abelvik Rød (22) har pådratt seg et lite brudd i foten og kan ikke spille resten av håndball-EM.

Flensburg-Handewitt-stjernen var skadet før EM og har måttet forlate banen i Norges to siste EM-kamper.

Mandag kom han på krykker fra undersøkelsen på et sykehus i Malmö.

– Han må regne en rehabilitering på tre-fire uker, sier lege Thomas Torgalsen.

– Jeg så virkelig fram til å bidra fram til en eventuell finale. Det har vært mye greier i det siste, sier Magnus Abelvik Rød selv.

– Jeg er lei meg nå. Jeg synes synd på meg selv, smiler han.

– Det har vært fantastisk å spille EM. Nå stoler jeg på at gutta tar med seg gullmedaljen hjem. Jeg skal backe dem så godt jeg kan. Det er alltid laget som er det viktigste, sier høyrebacken og forteller at han våknet opp til like store smerter mandag morgen som han hadde hatt søndag kveld.

– Jeg klarer ikke å stå på beinet.

Abelvik Rød har orientert arbeidsgiver Flensburg-Handewitt om skaden.

Landslagssjef Christian Berge har to andre høyrebacker med til EM; Eivind Tangen og Harald Reinkind.

– Vi har to andre høyrebacker i verdensklasse, sier Abelvik Rød om det.

Kvinnelandslagets sjef, Thorir Hergeirsson tror Harald Reinkind og Eivind Tangen nå vil gjøre jobben på høyre bakspillerplass.

- Det er ikke så mange som har ytterligere to sterke spillere i samme posisjon. Jeg tror laget løser dette. De har en solid bredde, sier Hergeirsson til VG.

– Jeg føler ansvar overfor klubben. Flensburg er nok ikke så happy for at jeg skader meg hver gang, sa Abelvik Rød selv på vei inn i garderoben i Malmö Arena søndag.

Denne gang var det foten det gikk ut over. Forrige kamp var det høyrehånden – heldigvis er han venstrehendt. Før EM var det hoftetrøbbel som gjorde at det en stund var usikkert om han kunne spille mesterskapet.

Norge er på god vei mot semifinalen i EM, og Abelvik Rød har vært i førsteoppstillingen i samtlige fem kamper til nå.

– Nå får jeg høre at jeg er «kjeks» og «porselen» og «dramaqueen» av romkameraten min, sa Abelvik Rød.

Romkameraten er Sander Sagosen.

– Jeg håper virkelig at de ikke finner noe, sa en noe bekymret Sagosen på sin pressekonferanse tidligere mandag.

Magnus Abelvik Rød vil spille i EM. Samtidig føler han altså ansvaret overfor arbeidsgiveren, Bundesligaklubben Flensburg-Handewitt.

– Jeg kjenner veldig på det, det er tøft.

– Jeg snakker med sportslig leder i Flensburg, Lars Christiansen. Vi holder dialogen. Jeg oppfører meg korrekt overfor arbeidsgiveren. De skal alltid være informert om hva som skjer med meg.

Trener Maik Machulla oppfordret før EM bakspilleren til å droppe mesterskapet. Men Abelvik Rød dro likevel, har spilt godt - men har også fått noen flere skader. Nordmannen sier at han ikke har snakket med treneren under mesterskapet, men at han altså holder kontakten med Flensburg-legenden Lars Christiansen, som nå er sportslig leder.

Om det som skjedde da han måtte forlate banen, sa Abelvik Rød etter kampen mot Sverige:

– Jeg satset – og kjente noe i foten. Jeg måtte i garderoben og bli teipet opp. Jeg kom tilbake og kunne ha spilt mer, men Berge ville gjerne ha igang Eivind Tangen.

– Det var ingen som var nær meg. Jeg var uheldig.

Norge fortsetter EM mot Island tirsdag og Slovenia onsdag. Deretter blir det trolig semifinale i Stockholm fredag og eventuell finale søndag.

